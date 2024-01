El total look denim de Gema López que rejuvenece a los 40

El total denim look o denim sobre denim, que se traduce en vestir de pies a cabeza con prendas vaqueras, no es algo que sea nuevo de esta temporada, pero este 2024 estará muy presente en nuestro armario. Si en otro tiempo combinábamos varias prendas vaqueras con otras a contraste, este año lo vestiremos en el mismo tono arriba y abajo. Lo hemos visto en la última propuesta de estilo de Gema López, con una combinación que puede ser una buena opción para el fin de semana, o para ir a la oficina.

Lo que está claro es que las prendas vaqueras nunca pasan de moda, da igual el tiempo que pase que siempre será un básico a tener en tu guardarropa. En cazadora, pantalón, vestido, camisas o incluso bolsos, se adapta a cualquier pieza, por no hablar de lo fácil que es combinarlo. Grandes marcas lo han vuelto a incorporar en sus colecciones y así lo lleva Gema para ir al trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López ( @bygemalopez)

La periodista no duda en apostar por un look total denim, en color azul oscuro, compuesto por una camisa con botonadura central y ajustada y un pantalones vaqueros del mismo tono. Conjuntado con unas zapatos altos de tacón, aportando ese toque de color al look. ¡Un look que se adapta a todo tipo de situaciones! Te ayudamos a copiar el look de Gema, pero recuerda que la idea es utilizar le mismo tono de vaquero arriba y abajo, así se busca que entre ellos haya una coordinación. ¡Muy a favor de este look!

Copia el total look denim de Gema López

Empezamos por la camisa vaquera. Es posiblemente una de las prendas más socorridas del armario femenino, y lo cierto es que supone una prenda que nos ayuda a crear un look con bastante versatilidad. La reconocerás por su tono azul y llevar botones en la parte delantera. Es más ligera que una sobrecamisa, pero algo más gruesa que una blusa. Llévala abierta bajo una camiseta o cerrada, como Gema López. Si la temperatura sube, átala a la cintura para darle un nuevo aire a tu look.

Nada más ver a la periodista y empresaria con la camisa vaquera nos hemos puesto a buscarla y nos hemos llevado una grata sorpresa porque en este momento está disponible en la web de 'Ne&Nu' en todas las tallas, desde la XS a la XL. Tiene un diseño recto largo, con cuello de solapa, puños abotonados, dos bolsillos de parche en la parte delantera y cierre de botones a presión. Su precio es de 49,99 euros. Desde la firma proponen combinar esta bonita prenda con una bonita falda de seda, con cinturilla elástica, amplia caída y volantes, en un exclusivo diseño y tejido, con estampado floral sobre fondo azul. Sin embargo Gema prefirió apostar por el total denim añadiendo unos jeans.

Si también quieres sumar a tu look los pantalones, has de saber que también son de 'Ne&Nu', que son de tiro alto, corte recto y amplio y largo tobillero. Con amplios bolsillos en la zona delantera cerrados con botón y dos bolsillos en la parte de atrás, y disponibles de la S a la M, por 39,95 euros.