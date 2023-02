El impresionante estilismo de Penélope Cruz en los Premios Goya

Penélope Cruz ha arrasado en la alfombra azul de los Premios Goya 2023 con un total black look súper elegante.

Si hay un momento siempre esperado durante la noche de los Premios Goya es la aparición de Penélope Cruz en la alfombra roja. Su elegancia y su buen gusto ha traspasado fronteras y su fama ha llegado a los rincones más escondidos del mundo. La actriz es, desde hace seis años, embajadora de la firma francesa Chanel y cada año tiene preparado un espectacular estilismo con el que sorprendernos. No tiene rival, su personal y acostumbrada forma de pisar la alfombra es siempre un momento emocionante para todos los espectadores de esta noche de cine. Por supuesto, durante esta edición, aunque el listón estaba alto, la mujer de Javier Bardem volvió a dejarnos sin palabras con su outfit.

Este año, Penélope Cruz está nominada a mejor actriz de reparto por su impecable interpretación durante el filme 'En los márgenes'. Además, su hermano, Eduardo Cruz, también está nominado –junto a Rozalén– por una de las canciones que suena en el largometraje. Para esta ocasión tan especial, la actriz ha apostado por un precioso vestido de Chanel que lo tenía todo para convertirse en una de las prendas más elegantes de la noche. Penélope jugó la baza del estilismo monocromático y apostó todo al negro, el rey de las alfombras rojas para una reina como ella.

El increíble Chanel de Penélope Cruz en los Goya 2023

La madrileña es una fiel representante de la firma de moda, además, ejercerá de anfitriona durante la celebérrima Met Gala, que este año está dedicada al diseñador Karl Lagerfeld. Aún no sabemos qué modelito tiene pensado para entonces, pero el de hoy nos ha dejado epatadas. El vestido de escote corazón estaba formado en la parte superior por un corset ceñido confeccinado en algodón semitransparente. Aunque en el busto la actriz no podía ir más ajustada, a partir del talle sobresalía una enorme falda con tablas plisadas con distintas capas que daban mucho volumen a su figura. Sobre sus hombros, posó un elegantísimo chal transparente con bordados de encaje negro que le daba un toque de distinción a su look.

En cuanto a sus zapatos, la nominada apostó por alargar sus piernas con unas sandalias con maxi plataformas, también en negro. A través de la puntera se dejaban ver su impecable pedicura que incorporaba el único color del outfit: el color vino, que promete ser otro de los colores de la temporada. Desliza para ver en la galería el look completo de Penélope Cruz durante los Premios Goya 2023.