Si te gusta el estilo de Diana de Gales, no debes perderte el número especial edición coleccionista que puedes encontrar ya con tu Revista SEMANA.

Hablando en millennial, podríamos decir sin equivocarnos que Diana de Gales fue la primera gran influencer. Todo lo que tocaba, lo convertía en oro. Su anillo de compromiso se replicó en todas las tiendas de souvenirs, su vestido nupcial sirvió de inspiración para novias de todo el mundo, su peinado era el corte más demandado en peluquerías y sus prendas se subastaban por millones y millones de dólares. No había nada que hiciese la coronada como princesa del pueblo que no acabase siendo un rotundo éxito. Especialmente, en cuanto a moda se refería. El bolso Lady Dior, el que se creó especialmente para ella, pasó a ser uno de los modelos más icónicos de la maison francesa y sus looks fueron imitados por sus coetáneas pero también ahora son aplaudidos (y replicados) por las famosas más elegantes del momento. Lo que deja en evidencia que Diana de Gales es un icono de estilo eterno, que traspasa generaciones y va más allá de las tendencias.

Los siete vestidos que marcaron el estilo de Diana de Gales y pasaron a la historia

Es difícil echar un ojo a la hemeroteca y seleccionar solo algunos de sus estilismos más especiales. Y es que ella era una de esas mujeres que, admirada por el público pero también por los diseñadores, lograba hacer de cualquier conjunto todo un look de diez. Sin embargo, sí que hemos querido seleccionar los siete que, por su significado, por su ejecución o por el momento exacto en el que los llevó, han pasado verdaderamente a la historia. No obstante, y como sabemos que esta selección os sabrá a poquito; hemos preparado un número especial sobre sobre la vida, el estilo y el legado de Diana de Gales. Un número edición coleccionista que puedes encontrar en tu quiosco con tu Revista SEMANA y que estamos seguras de que te sorprenderá. ¡Son 150 páginas a todo color sobre la mujer más estilosa del siglo XX! ¿Acaso se puede pedir más?

A modo de tentempié (y mientras vais de camino a vuestro quisco de confianza); os dejamos con los siete looks de Lady Di que, sin lugar a dudas, pasaron a la historia fashionista pero también a la historia de la monarquía británica. Desde su diseño de novia al polémico vestido de la venganza. Siete modelitos que convirtieron a Diana de Gales, que cumpliría 60 años en unos días, en todo un referente de moda a nivel global.