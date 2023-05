Jane Fonda

Jane Fonda es una actriz, escritora, activista política y bloguera estadounidense. Debutó en el cine en 1960 en la película Tall Story (Me casaré contigo). Después siguió con Period of Adjustment, Walk on the Wild Side (por la que ganó el Globo de Oro a la nueva actriz del año), Sunday in New York, Los felinos, La jauría humana, Barbarella, They Shoot ... De Jane Fonda a Eva Longoria: los mejores looks de la gala de clausura del Festival de Cannes […] saber más »