Catherine Zeta Jones

Catherine Zeta Jones es una actriz, cantante y bailarina galesa. Empezó su carrera artística siendo una niña, bailando y cantando en una compañía teatral cuando tenía 10 años. Debutó en 1990 en el mundo del cine con Las mil y una noches, aunque anteriormente había participado en algunas obras de teatro. Actuó en The Darling Buds of May y El ... De Catherine Zeta Jones a Naomi Campbell: los impresionantes vestidos de la apertura del festival de Cannes […] saber más »