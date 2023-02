Cristina Pedroche tiene el look 'comfy' más estiloso para el día a día

Cristina Pedroche se encuentra de viaje romántico en Viena y nos ha mostrado un look cómodo y estiloso que nos parece ideal para el día a día. Te lo enseñamos.

El mes de febrero es el mes del amor y es la oportunidad perfecta para hacer una escapada con nuestros seres queridos, ya sea nuestra pareja, nuestra familia, amigos... Cristina Pedroche lo sabe y por eso ha decidido hacer un viaje romántico con su marido, el chef David Muñoz. El destino que han escogido es Viena y allí, además de enseñarnos las deliciosas comidas y bonitos paisajes de los que están disfrutando, Cristina también nos está mostrando sus looks, que últimamente están siendo más 'sport' debido a su embarazo. El último outfit que nos ha enseñado nos ha encantado porque además de estiloso, es súper cómodo para el día a día. Te lo enseñamos aquí.

Cristina Pedroche está disfrutando de unos meses increíbles tanto a nivel personal como profesional. Y es que la presentadora no para de cosechar éxitos y encima está en una nube tras anunciar la llegada (próximamente) de su primer hijo junto al amor de su vida. Durante la espera, Cristina no para quieta y, como es costumbre en ella, nos está enseñando todos los looks de sus aventuras. ¿Quieres ver el último? ¡Atenta!

El look 'comfy' de Cristina Pedroche

La colaboradora de Zapeando es una viajera empedernida. Después de su último viajazo a Dubái, donde nos enseñó por primera vez su barriguita en un increíble posado en biquini, ahora la presentadora ha elegido un destino más invernal como Viena para su nueva escapada. La ciudad austriaca es súper fría y por eso Cristina ha elegido un outfit de invierno súper cómodo y calentito para disfrutar de un día turístico por sus calles, museos y restaurantes. El look tiene como protagonista una sudadera blanca ligeramente oversize (y que es unisex) con una rosa bordada. Es de la diseñadora Ynés Suelves y cuesta 180 euros. Pedroche la ha combinado con unos leggins con efecto piel térmicos para ir muy abrigada y unas botas planas de pelito en color negro. Un look ideal para ir estilosa, pero sin pasar ni una pizca de frío.

Si quieres ver el outfit completo para ficharlo todo, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te enseñamos prenda a prenda detalladamente y te contamos todo sobre ellas.