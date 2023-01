Si hablamos de calzado, las tendencias esta temporada no tienen fin. Desde las botas mosqueteras a los mocasines track o las sneakers que llevan todas las influencers, pero en lo más crudo del crudo invierno hay dos que se imponen por encima de todas: las botas de agua, si la lluvia no nos da tregua, o las de pelo y borreguito cuando las temperaturas son gélidas. Eso nos sucede ahora en prácticamente toda España, por eso Maribel Verdú ha sacado del armario sus botas más cómodas y calentitas. Sí, estamos hablando de las Uggs, que llevan mucho tiempo entre las preferidas de las celebrities en la temporada invernal, pero que también tienen muchas versiones low cost, tan ideales como las originales.

Puede que a simple vista no te parezcan las más estilosas, pero una vez que las has probado no vas a querer sacártelas en todos los meses de invierno. Encajan con los looks más casual, tanto con pantalones como con faldas y vestidos largos, y, además de ser las más abrigadas, también son muy ligeras.

El look de Maribel Verdú con las botas más abrigas del momento

La actriz ha elegido un look perfecto y cómodo para combatir la ola de frío. Ha lucido un abrigo negro de pelo sintético y unos pantalones en el mismo tono rectos con el bajo vuelto, combinado con los complementos propios de la época: bufanda al cuello con varias vueltas también en negro, al igual, que los guantes; gorro marrón de lana, un mini bolso acolchado de Dior y en los pies las botas de pelo Ugg. Maribel ha elegido la versión más versátil, en camel, cortas y con cremallera para ponerlas con más facilidad.

Las botas Ugg, las más deseadas entre las celebrities

Hace muchas temporadas que no dejamos de ver estas botas en todos sus modelos a las celebrities, tanto en nuestro país como a las estrellas de Hollywod, que también se atreven con ellas en el más cálido clima de California combinándolas con shorts. Pero estas botas están pensadas para combatir el frío, también el más extremo. Están confeccionadas en piel de vacuno con el interior de pelo de oveja doble, de ahí que sean tan calentitas. Su origen está en los pastores de Australia y Nueva Zelanda en los años 20 del siglo pasado, pero ahora las conocemos con este nombre porque en 1978 un joven surfista australiano fundó la marca UGG en las costas del Sur de California.

Desde entonces no han hecho más crecer tanto en ventas en todo el mundo, especialmente a partir de 2000, como en diseños, desde las originales más minimalistas a las adornadas con lazos o cristales de Swarovski o tachuelas. Son tan calentitas que si prefieres puedes llevarlas incluso sin calcetín.

Las de Maribel Verdú son de la versión más básica, en camel, al tobillo y con cremallera, con un precio de 179 euros.

Las botas Ugg son una magnífica inversión, y ahora en rebajas puedes conseguir algunos de los modelos con un pequeño descuento. Pero si te parecen un tanto excesivas y se te salen de tu presupuesto, son muchas las firmas low cost que han sacado su propia versión de este mismo estilo.

También de pelo, aunque no sean de pura lana de oveja, y con unos diseños muy similares, para que en los días más fríos del invierno puedas calzarte cómoda y con estilo. Hay muchos colores, pero el camel, junto con el negro, son los más recomendables.