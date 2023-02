Cuando se trata de derrochar estilo, Tamara Falcó tiene los mejores looks para ser la mejor vestida hasta en el aeropuerto

Estamos habituadas a verla derrochar estilo en los eventos a los que acude como invitada de honor, especialmente ahora que su nombre está más en boga que nunca y no para de dejarnos estilismos espectaculares como el ya icónico vestido rosa de satén que llevó a una de sus apariciones en 'El Hormiguero' o el traje blanco de Zara que estrenó hace poco. Pero, Tamara Falcó también nos da las mejores lecciones de estilo en lo que outfits cómodos e informales se refiere. A lo largo de los últimos meses, han sido incontables los lookazos que nos ha dejado la hija de Isabel Preysler. Y el último de ellos nos encanta para copiar en nuestros próximos viajes en avión; apunta, porque Tamara ha llevado el perfecto estilismo para ir cómoda y con rollazo.

Lo ha hecho en su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas donde ha sido fotografiada en solitario. Tras haber retrasado su boda con Iñigo Onieva al próximo ocho de julio, la marquesa de griñón está en el foco de todas las noticias. La vemos feliz, sonriente y súper estilosa, como siempre. La socialité apuesta por los básicos. Así, ha combinado unos pantalones holgados negros de talle alto con una camiseta blanca a contraste.

El combo más sencillo que ha rematado con un abrigo corto de lana con botones marrones y un jersey gris que llevaba colocado sobre los hombros. Añade una gorra de Cocowin Brand, que se caracteriza por llevar un print con diferentes frutas (en la imagen ella luce un modelo con la fruta de la pasión). Han sido precisamente estas dos últimas piezas las encargadas de poner el punto fashion al look, ya que se trata de dos detalles súper imprescindibles para ser la más 'in' del aeropuerto.

Tamara Falcó se deja ver tras haber retrasado su boda

La marquesa de Griñón, que está viviendo una de sus épocas más dulces (tanto personal como profesionalmente), causó expectación recientemente al salir a la luz los motivos que le llevaron a cambiar la fecha de su boda con el empresario Iñigo Onieva. La pareja parece haberse encontrado problemas de logística, tal y como han asegurado en 'El Programa de Ana Rosa'. Esto les ha llevado a tomar la decisión de cambiar la fecha a unas semanas después.

Según informaciones, el enlace ya no se celebrará el 17 de junio, sino el 8 de julio. Lo que no ha cambiado son los planes de querer hacerla en 'El Rincón', lugar muy especial para la hermana de Enrique Iglesias. Sin embargo, tendremos que esperar para conocer las primeras declaraciones de Tamara al respecto. Mientras, ficha su look de aeropuerto.

