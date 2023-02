Es de esas mujeres que siempre están en boca de todos. Carmen Lomana, que se hizo muy popular para el gran público por sus apariciones en televisión y por participar en realities como Supervivientes, es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y con un estilo impecable. Y nos lo ha vuelto a demostrar en su última aparición pública presumiendo de piernas con un espectacular vestido negro en la inauguración de la primera tienda del diseñador Ze García en Madrid.

Como siempre que la vemos, Lomana no nos defraudó con su look y demostró que la edad no es ningún obstáculo a la hora de llevar los diseños más atrevidos. Para esta ocasión sorprendió a todos los invitados con un elegante vestido midaxi en color negro con bordado joya y una espectacular abertura que dejaba totalmente su pierna al descubierto.

El vestido con abertura en la falda de Carmen Lomana tiene efecto 'piernas infinitas'

Se trata de un diseño de Ze García, de cuello caja con adorno de serpiente en cristal bordadas a mano, hombreras pronunciadas, detalles cut out, manga larga en punto de seda doble y una preciosa falda con una pronunciada abertura de pierna lateral. Nos encanta el detalle de la falda porque nos deja ver sus piernas que, si ya son esbeltas, con este atuendo parecen infinitas. Una prenda que tiene un precio de 2.800 euros y se puede comprar a través de la página web de la firma de la talla 34 hasta la 42.

La apuesta de Carmen es todo un acierto por ser un vestido de invitada adecuado para esta temporada de invierno al tener la silueta midi y la manga larga, pero, al mismo tiempo, estar dotado de la sofisticación que tanto caracteriza al color negro. Una apuesta ideal para todas las edades que, aunque la socialité lleva a sus 74 años, podría quedar de maravilla en el armario de otras mujeres, de 30, 40 o 50 año.

El estilismo, además, estuvo acompañado de unos zapatón de salón a juego decorado con strass de cristal y un mini bolso de mano de piel. Se trata de look ideal, de arriba a abajo, para llevar a cualquier evento.

