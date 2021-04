La colaboradora más estilosa de ‘Viva la vida’ ha posado con una camiseta con un mensaje de lo más motivador que nos ha encantado.

Cada fin de semana nos fijamos en los modelitos que lleva en el plató de Viva la vida; al igual que también lo hacíamos cuando participaba como comentarista en el debate de La isla de las tentaciones. Y es que todo lo que Irene Rosales se pone consigue captar nuestra atención. Las prendas que lleva en televisión nos crean necesidades que creíamos no tener y nos dan ganas de añadirlas a nuestro armario. Ya sea un vestido de animal print, una sobrecamisa de efecto piel o un mono tipo blazer de lo más sexy, los looks de la colaboradora más estilosa son siempre acertados y dignos de comentar. ¡Incluso cuando se trata de un conjunto cuya protagonista no es más que una simple camiseta! Y es que ella sabe cómo combinar cada pieza de la mejor forma. Algo que ha demostrado en su último y sorprendente conjunto.

La esposa de Kiko Rivera posó hace unos días en su cuenta de Instagram ante la atenta mirada de sus más de 656 mil seguidores con una sencilla pero bonita camiseta que no pudo gustarnos más. Un modelo de Charlottsia que presentaba un mensaje de lo más motivador y que conseguía sacar una sonrisa y subirle el ánimo a cualquiera. No nos extraña en absoluto que la colaboradora de Telecinco se quedase prendada de ella.

La camiseta de Charlottsia que ha enamorado a Irene Rosales (y también te enamorará a ti)

Se trata de una camiseta bicolor elaborada al 100% con algodón. Perfecta para el verano, con manga corta en color negro y cuello redondo a conjunto en contraste con el cuerpo en blanco; la prenda ha conquistado a Irene Rosales y a todas nosotras. Y es que, a pesar de que el diseño no puede ser más sencillo, presenta una frase en el frontal de lo más empoderadora: «Dirige tu vida». Una afirmación, concisa y directa, que funciona como perfecto consejo en esos días en los que nos encontramos un poco bajas de ánimo. ¡Pues nunca debemos olvidarnos que nosotras somos la encargadas de llevar las riendas de nuestra propia vida!

Un mensaje que no ha podido gustarnos más y que puede ser nuestro por 18,90 euros. Aunque no creemos que por mucho tiempo. Y es que en la web de la marca la camiseta que lleva Irene Rosales aún sigue disponible pero seguro que no por mucho tiempo. Eso sí, hay otras muchas también igual de originales y a precios similares. ¡Lo más!