Después de los meses de calor donde las prendas de lino han sido las grandes protagonistas de nuestros artículos de moda, ahora toca volver a pensar en ropa que nos ayude a estar impecables en nuestras jornadas de trabajo. Es especial, queremos conjuntos de ropa que nos sirvan para ocultar ese kilito de más que hemos cogido durante las vacaciones. Por eso, la blusa holgada de Belén Esteban nos parece la opción ideal para ir a gusto y cómodas durante todo el día.

La combinación de pantalón de pitillo negro y blusa holgada es una manera muy sofisticada de llevar un 'outfit' que no marque y que, además, favorezca. Asimismo, esta prenda ha generado un verdadero revuelto entre sus fans, ya que además de barata es perfecta para llevar con todo y en todas las situaciones. Con ella, la televisiva deja claro que las blusas anchas son la prenda clave que se adapta a cualquier necesidad.

La blusa de Zara de Belén Esteban es clave para vestir cómoda y no marca NADA

Las camisas o blusas son la prenda favorita de las mujeres que buscan crear looks con piezas que sirvan tanto para ir al oficina, como acudir a una cita importante. Se trata de una alternativa perfecta para ir bien vestida con poco esfuerzo y, además te solucionan un look con cualquier pantalón vaquero. A la hora de elegir hay opciones para todos los gustos, pero nos quedamos con la que acaba de estrenar Belén Esteban. La suya es sencilla, pero está decorada con flores que le dan un toque original, un poco de color y un plus de elegancia.

Esta blusa, de color verde y estampada con flores, se puede utilizar sobre unos pantalones negros, aunque también es ideal para llevarla por dentro de un vaquero oversize de tiro alto, puesto que cae sobre el cuerpo y hace que no quede ajustada. Fíjate en cómo lo lleva la modelo de Zara.

Cuenta con mangas que queda por debajo del codo y con una ligera caída que le da un aire oriental, un corte original que hacen que sea una pieza única. Tiene un corte fluido, amplio, relajado que ayuda a disimular la zona del abdomen, es decir quita kilos al instante y rejuvenece muchísimo.

Hazte con ella por 29,95 euros, de la XS a la XL (pero espabila... porque está empezando a agotarse) Es una compra ideal si quieres empezar a renovar tu armario para el inicio de temporada o buscas una prenda original para tu fondo de armario.