En los últimos años, los plumíferos han experimentado una transformación en su diseño, alejándose de la monotonía de los colores lisos y adentrándose en el emocionante mundo de los estampados. Atrás quedaron los días en que estos abrigos acolchados se limitaban a tonos sólidos y básicos. Hoy en día se pueden encontrar una amplia variedad de opciones para darle un twist alegre al armario de invierno. La carismática Belén Esteban, mientras disfrutaba de un romántico fin de semana en Oporto junto a su pareja, deslumbró con un plumífero con estampado floral de la firma española Kling. Aunque este abrigo está ya completamente agotado, te traemos algunas alternativas que son tendencia esta temporada y que van a arrasar.

El diseño que lució la colaboradora de televisión se encuentra también en el armario de Anabel Pantoja, que en varias ocasiones se ha dejado ver con él. El plumífero de 'La Princesa del Pueblo' presenta un fondo negro adornado con llamativas flores en tonos rosas y rojos en las mangas y en la parte inferior, añadiendo un toque de color y estilo a su atuendo invernal.

El plumífero estampado, la clave del look de Belén Esteban en Oporto

La elección de estampados en los plumíferos es una tendencia que ha ido ganando terreno en el mundo de la moda. Ya no se trata solo de mantener el calor durante los fríos meses, sino de hacerlo con un toque de originalidad. Los estampados florales, como el que Belén Esteban lució en Oporto, dan energía y color a cualquier conjunto invernal. Al incluir un plumífero estampado con un diseño floral vibrante, es posible destacar en medio de la monotonía del invierno y añadir un toque de color a los días más fríos.

Belén Esteban demostró su habilidad para combinar prendas con un par de jeans de corte pitillo, que ofrecen un contraste de volumen efectivo frente al abrigo acolchado. Para aquellas que buscan un look cómodo para viajar o para explorar la ciudad, combinar un plumífero estampado con unos jeans es una elección acertada. Además, sus sneakers súper cómodas incluían algunos de los colores del abrigo y pusieron la guinda a este look para patear la ciudad portuguesa. Desliza para descubrir en la galería los 5 plumíferos estampados que no puedes perderte este otoño.

1 de 5 Chaqueta acolchada de pata de gallo y cinturón de Only X Asos 59,50 euros El clásico estampado de pata de gallo se ha reinventado en los plumíferos. Este diseño bicolor mezcla la elegancia atemporal de este print clásico con el corte urbano de este abrigo. Los plumíferos con estampado pata de gallo son una elección perfecta para quienes buscan un estilo chic y refinado para los días fríos. 2 de 5 Chaqueta de invierno puffer jacket de Only X Zalando 38,69 euros El contraste entre los colores vivos de las flores y el fondo negro del plumífero crea un impacto visual que recuerda al diseño que llevaba Belén Esteban, eso sí, en versión corta. 3 de 5 Chaqueta de plumas flores Saikuru exclusiva en ASOS de The North Face 220 euros Los plumíferos con estampado abstracto son una elección moderna y artística. Estos diseños incorporan patrones con formas variadas y colores vibrantes con los que podrás dar rienda suelta a tu creatividad este invierno. Este diseño de The North Face, que no tiene rival para proteger del frío, es también una buenísima opción para arriesgar con tus looks otoñales. 4 de 5 Abrigo de plumas verde con cuello alto de Wednesday's Girl Curve de Asos 58,99 euros Los plumíferos con print psicodélico son una muestra de estilo retro y setentero que vuelve a tomar las colecciones de moda más urbanas. Estos abrigos incorporan patrones con colores llamativos y formas abstractas. Son una elección perfecta para quienes buscan un look atrevido y fuera de lo común. Con un abrigo de este estilo, definitivamente no pasarás desapercibida. ¡Son súper juveniles! 5 de 5 Plumífero con estampado de flores de Benetton 139 euros Los plumíferos con estampado de flores mini son una opción encantadora para el invierno que querrán tener las amantes de este print tan vintage. Este diseño aporta un toque de feminidad y frescura a la temporada fría. Las flores mini, dispersas en el abrigo, crean un efecto delicado y alegre. Perfectos para aquellas que desean un toque de primavera en pleno invierno.