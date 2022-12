Uno de los colores que más vemos en la época de la Navidad es el rojo. Evoca a la pasión, al fuego y a la feminidad. Un atrevido diseño en esta gama de tonos es perfecto para levantar el ánimo y despedir el año con buen pie. Existe la tradición de que hay que llevar una prenda roja en Nochevieja, ya que (según la superstición) proporcionará todo un año de buena suerte. Nosotros, que queremos que el 2023 sea nuestro año, nos eclipsamos cada vez que vemos un estilismo en este color. Si hace unas horas era Ana Rosa Quintana quien sorprendía con un impecable sastre, ahora analizamos el look de Almudena Cid con el que ha sacado su lado más atrevido y cañero.

La ex de Christian Gálvez ha acudido a un acto promocional enfundada en un perfecto mono en rojo, que firma Elisabetta Franchi. Se trata de un diseño en tejido técnico y talla adherente que destaca por un corpiño de corte diamante ribeteado con cinta de seda desflecada. Además, combina un pantalón con corte en el centro de la pierna y en el bajo un motivo de velas con cinta cruzada de seda desflecada que termina en un moño. Por debajo, el pantalón tiene una abertura, que la gimnasta ha decidido dejar abierta. Un mono que romperá más de un corazón y que está disponible en la página web de la firma por 514 euros.

Almudena Cid ha triunfado con un espectacular mono de Elisabetta Franchi

Disponible desde la talla 38 hasta la 48 este modelito es perfecto para impactar allá por donde pasemos. Además, si te gusta el diseño pero prefieres en un tono más discreto, también está disponible en amatista, negro o blanco. Tal y como hemos dicho, Almudena Cid se ha decantado por la opción más atrevida y cañera y no podemos negar que ha sido todo un acierto.

Además, lo ha combinado con un zapato infalible: los salones So Kate 120 de Christian Louboutin. Se trata de uno de los diseños más representativos de la casa, se presentan en una silueta glamurosa, vertiginosa y con las icónicas suelas de piel roja, que son marca registrada. Una apuesta infalible para la que ya no necesita nada más. Por ello, se ha decantado por un beauty look mucho más sencillo, dejando todo el protagonismo a la vestimenta y los accesorios que ha elegido para la cita.

La gimnasta se ha decantado por un maquillaje sencillo y natural

Almudena Cid ha dejado su larga melena suelta, que ha peinado de manera natural, luciendo su flequillo de cortinilla. En cuanto al maquillaje ha apostado por una base ligera con cobertura media para no conseguir ese ‘efecto máscara’ que tanto odiamos brillando gracias a una piel de porcelana. La mayor parte del protagonismo en su make up ha estado destinado a los ojos, que ha delineado en negro y le ha añadido varias capas de máscara de pestañas para una mirada de infarto. Por último, ha enmarcado su boca maquillando sus labios en un tono nude, discreto y perfecto.

Sin lugar a dudas, Almudena Cid ha puesto el broche de oro a un año muy convulso para ella tras su separación de Christian Gálvez con un look no apto para cardíacos. La gimnasta ha brillado como nunca gracias a este espectacular mono que nos ha dejado a todos sin palabras. Y a ti, ¿te gusta el último look de Almudena?