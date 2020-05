La hija de Terelu Campos ha mostrado desde niña interés por el mundo de la moda. Su orgullosa abuela, María Teresa Campos, ha afirmado en más de una ocasión que desde pequeña ya se inclinaba por el diseño, le hacía dibujos de vestidos y también la ayudó cuando lanzó su colección de zapatos. De hecho, comenzó a estudiar moda en el Instituto Europeo de Diseño, aunque pronto cambió los lápices y la aguja por los platós de televisión como comentarista de realities. Pero el gusto de Alejandra Rubio por las tendencias sigue intacto.

La joven tiene un estilo muy particular, donde mezcla toques góticos y roqueros, con las ultimas tendencias de cada temporada. El negro es el color básico de su armario, aunque últimamente se ha animado un poquito más con el color, y los complementos de las primeras firmas son los mejores aliados para rematar sus looks. Gucci, Chanel , Louis Vuitton... son algunas de esas marcas deluxe que están en su armario para sus bolsos y zapatos. Y el último look que ha elegido para ir a visitar a su madre a su nueva casa es el mejor ejemplo.

Alejandra lució un vestido sahariana de lino en tono crudo, una de las tendencias estrella de esta primavera. La moda de inspiración safari fue una de las propuestas que presentaron los diseñadores en las pasarelas y que más ha calado en la calle, pero al margen del mini vestido (que aplaudimos totalmente) lo que más nos ha llamado la atención fueron los complementos.

Sus complementos de lujo

Ya hemos hablado de lo mucho que le gustan a Alejandra Rubio los complementos de las firmas más exclusivas, y una vez más lo hemos vuelto a comprobar. La joven eligió un bolso y unos botines de Louis Vuitton, una de las firmas más emblemáticas del gran lujo francés.

Para empezar, optó por el bolso modelo Pochette Accessories NM monogram, uno de los preferidos de las influencers.

El mini bolso tiene un precio de 480 euros.

Alejandra completó su look con unos llamativos botines de la firma francesa, con plataforma y con ese estilo militar que tanto le gusta. Esta versión de la emblemática bota de Desierto Laureate con plataforma, pertenece a la Colección Cápsula LV Jungle de accesorios y marroquinería. Confeccionada en ante de piel de becerro, tiene detalles en piel de becerro con efecto poni en un llamativo estampado de leopardo, como el motivo LV Initials,. Su precio: 1.160 euros.

En cuanto al look beauty, la hija de Terelu se ha mantenido fiel a su estilo. Peinó su larga melena en una cola de caballo muy alta y pulida, y optó por un maquillaje con el colorete muy marcado en tonos anaranjados.