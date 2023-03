Construir un estilismo con un solo color o tejido está más de moda que nunca. Durante esta temporada hemos visto total looks de pata de gallo, monocromáticos en colores vibrantes, conjuntos completos de tweed y, ahora, es el momento de darlo todo por el tejido vaquero. Aitana Ocaña se ha convertido en una chica Levi´s y para demostrarlo ha creado un estilismo creado completamente con prendas confeccionadas en denim en distintos tonos. Analizamos el outfit a continuación,y te traemos una selección de prendas que no podrán faltar en tu total denim look. ¡Conviértete en una chica vaquera durante esta primavera! El triunfo está asegurado.

Todas recordamos el doble denim look de Lady Di, con botas blancas y chaqueta de cuero. Este estilismo causó furor allá por 1993 y desde entonces no hemos dejado de verlo en celebridades. En los últimos años muchas famosas como Bella Hadid, Meghan Markle o Monica Bellucci se han dejado ver utilizando esta tela tan versátil. Pero en las últimas semanas nuestras celebs patrias también han querido mostrar sus looks tejanos hasta en zapatos, como las nuevas manoletinas de Ana Milán, o las botas de denim de Violeta Mangriñán. Ahora, la cantante Aitana ha querido sumarse a esta tendencia y lo cierto es que le sienta genial. El denim es un tejido casual y rejuvenecedor que no podemos dejar pasar esta primavera, pero ¿qué prendas podemos utilizar para no fallar? Fijémonos en el look de la barcelonesa.

Chaleco de denim y vaqueros: las claves del look de Aitana

La exconcursante de Operación Triunfo eligió un chaleco vaquero con solapas y botonadura frontal metálica de estilo vintage muy bonita. Esta prenda la combinó con unos originales pantalones confeccionados con dos tejidos vaqueros distintos, en la parte interior de la pierna eran de denim claro y desgastado, en la parte exterior, un tejido más oscuro. Tanto esta prenda bicolor súper chic, como el chaleco eran de la última colección de la firma Levi´s y aún están disponibles en la página web de la marca.

El tejido denim, por supuesto, ha llegado también a los accesorios y zapatos. Como dijimos, no son pocas las firmas de moda que lo han incluido en sus colecciones de bolsos, en zapatos planos, deportivas y botas. ¿Quieres saber más? Desliza para descubrir nuestra selección de prendas en la galería.