La moda del cuero se ha instalado en todos los armarios esta temporada. Este tejido tan noventero combina con todo y hoy os traemos el ejemplo perfecto de cómo llevarlo con estilo. La cantante Aitana Ocaña ha empezado el año en Londres y se ha dejado ver con un lookazo que nos ha vuelto completamente locas. Sobre todo, por su trench de efecto cuero, al que ya le hemos encontrado un clon versión low cost para recrear su estilismo. Te contamos todos los detalles a continuación.

Aitana ha querido llevar un estilismo súper cañero para empezar con buen pie el 2023. La joven se ha enfundado en un mono de lúrex rojo vibrante con glitter plateada precioso y que le sentaba como un guante. Pero como ya han pasado las fechas en las que lucir strass, lentejuela y brillantina, hemos querido poner el foco en su gabardina de efecto cuero negro. Esta prenda estará muy presente a lo largo de todo el invierno y lo mejor es que no tenemos que gastar mucho dinero para conseguir una parecida, pues muchas marcas económicas han sacado su propia versión de esta prenda tan cañera. Ya son muchas las famosas que han apostado por este abrigo, desde Sara Carbonero, pasando por María Pombo o Estela Grande ya han lucido sus gabardinas de estilo Mátrix.

Aitana ha combinado su gabardina con unas sandalias con plataformas XXL

La cantante llevó un look de lo más moderno para pasear por las calles londinenses. Su mono de leather tenía un corte sin solapas en el frente, botonadura recta, bolsillos en el pecho y largo por las rodillas. Para marcar su fino talle, la artista se apretó bien el cinturón. Este tipo de gabardinas estilizan mucho la silueta y durante esta temporada son súper fáciles de conseguir, pues ya están en casi todas las tiendas de moda. Bershka ha sacado su propia versión de este trench a un precio de tan solo 59,99 euros. Aunque la prenda de Bershka cuenta con doble botonadura, solapas frontales y cinturón, son casi idénticas.

La barcelonesa le quiso dar un punto chic a tu look con varios accesorios. Entre ellos, una gorra – también de cuero negro–, una bufanda larga de tartán blanco y negro, y un paraguas en el mismo color; además, colgó de su hombro un bolso de cadena también de cuero que unificaba el estilismo. Las bufandas con mucho volumen son un must have de invierno y aparte de protegernos del frío nos ayudan a poner la guinda a nuestros estilismos más apagados.

La ex pareja de Miguel Bernardeau completó su outfit con unas sandalias con plataforma metalizadas que dejaban ver una pedicura con esmalte negro, muy atrevidas, pero quizá demasiado abiertas para pasear bajo la lluvia. Este tipo de sandalias con tira al tobillo y banda en el empeine son muy fáciles de integrar en un look y, al tener una gran plataforma, son mucho más cómodas si vamos a pasar muchas horas de pie.

Este trench negro de Bershka está disponible en la web y en tienda y es muy posible que la rebajen en los próximos días. La tendencia del cuero seguirá con nosotras durante todo el 2023. El color en el cuero también está en boga y si nos decantamos por un trench de efecto leather en colores claros podremos usarlos hasta la llegada del entretiempo.