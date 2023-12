Descubrimos los secretos de Isabel Preysler para preparar la Navidad que NO se desvelan en su documental

Isabel Preysler es una de las mujeres más famosas de nuestro país desde que en 1971 saltara a la fama tras su boda con el cantante Julio Iglesias. Desde entonces, la filipina, ha copado portadas del papel cuché y, durante décadas, se ha mantenido en el candelero. Sus romances, sus hijos, su impecable e estilo, los eventos a los que acude… todo es de interés público y ya teníamos ganas de verla en un documental donde contara algo más sobre ella, y sobre su vida, de una forma relajada.

La verdadera Navidad de Isabel Preysler

Hemos visto en el documental "Isabel Preysler: Mi Navidad" de Disney+ cómo la socialité estaba con los preparativos navideños. Cómo su chófer recogía una mantelería, como ella escribía unas felicitaciones con unas cajitas de regalo para sus allegados o cómo un montón de flores llegaban a su casa para decorar todos los rincones para la época festiva. Pero el documental no nos ha contado de dónde es la mantelería, qué había en esas cajas de regalo o qué floristería se encarga de engalanar la casa de Isabel. Por suerte nosotros podemos desvelar esos secretos tan bien guardados.

En el documental Isabel habla de que casi toda su mantelería sigue llevando el bordado BP (Boyer Preysler). Isabel estuvo casada 26 años con Miguel Boyer, hasta que este falleció. Según Isabel, Miguel ha sido el hombre más importante de su vida y le hace un bonito homenaje recordando cómo pasaban sus navidades. En el documental, su chófer recoge una mantelería que, en ese momento no se muestra, pero que al finalizar la producción con la mesa de Navidad puesta, se puede ver con las iniciales IP en las servilletas. ¿Dónde encargó Isabel esa mantelería que, como en Una habitación propia de Virginia Woolf, se convierte en todo un símbolo de empoderamiento y libertad? El encargo lo hizo a una tienda del madrileño barrio de Salamanca de ropa para el hogar que lleva ofreciendo calidad y lujo a sus clientes desde 1911: Matarranz (C/ Lagasca, 21).

Los regalos que hace Isabel Preysler a sus allegados

Isabel aparece en su documental escribiendo de su puño y letra las felicitaciones navideñas para su círculo personal más cercano con las que siempre tiene un detalle por Navidad. Toda la papelería de Isabel tiene su nombre grabado y ella defiende que escribir una nota a mano es un detalle mucha más cercano, sobre todo en estas fechas. No le falta razón.

¿Qué esconden todos esos paquetes que están primorosamente envueltos? Aunque ese misterio no se desvela en el documental, hemos podido averiguar que lo que suele regalar Isabel por Navidad son perfumes de Loewe y cajas de dulces de una confitería sevillana que se llama La despensa de Palacio (C/ Villegas, 1, esquina C/ Francos). Unos detalles de auténtico lujo que seguro son recibidos con mucha alegría por los suyos.

Las flores, el broche de oro para la decoración de la casa de Isabel Preysler

Para celebrar la Navidad, la casa de Isabel se viste de bonitos y festivos tonos rojos y verdes en la decoración floral. ¿Quién se encarga de vestir la casa de la reina de corazones en todos sus eventos? La floristería más demandada y exclusiva de Madrid, Floreale (Pº de la Habana, 42), que también tiene a su hija Tamara Falcó entre sus clientas más conocidas.

Floreale ha recibido encargos para los eventos más fabulosos, desfiles de moda, fiestas VIP… es una floristería de lo más chic en la capital e Isabel Preysler confía siempre en ellos para adornar su casa y vestirla de la mejor forma posible. Si aún no has visto el documental seguro que te quedas con la boca abierta con la cantidad de plantas y flores que encarga Isabel para engalanar su casa en Navidad. Una maravilla.

Isabel, más cercana que nunca y con un estilo inconfundible

En su documental, vemos a Isabel Preysler desayunando (en bata y pantuflas), entrenando, entre amigos, con su chófer, con sus hijos… aunque ella misma dice que no tiene tanto don de gentes como sus vástagos, se desenvuelve muy bien con el equipo de guionistas del documental y se nota que está cómoda en el rodaje.

Conocemos a las personas que forman parte del servicio de su casa de Puerta de Hierro en Madrid (su secretaria Alicia, su chófer Rafael o su cocinera Ramona), vemos sus vídeos familiares navideños en los que aparecen sus 5 hijos y Miguel Boyer abriendo sus regalos de Navidad… tiempos felices que Isabel recuerda con añoranza, tanta que su mayor deseo de esta Navidad es poder celebrarla todos juntos. Se le ilumina la mirada hablando de sus dos nietos, Miguel y Mateo, y confiesa que ellos siempre le llaman Lala. Su documental es una ventana abierta a su vida, a la bonita relación que tiene con sus hijos, a su forma de cuidarse, su forma de ocio y un pequeño repaso a amores de su vida como el de Miguel o el de juventud con Julio Iglesias.

En la producción para Disney+ también hay un encuentro con su estilista Cristina Reyes. Cristina le lleva a Isabel varias opciones para que pueda elegir qué lucir en un próximo evento. Isabel es muy exigente y tiene muy claro lo que le sienta bien y lo que no, así como lo que no es para ella. La socialité es considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país y siempre aparece impecable ante los fotógrafos.

Estas navidades, parece ser que el deseo de Isabel se va a hacer realidad porque ella misma ha declarado que pasarán la Navidad todos juntos en Miami. Serán, seguro, unas fiestas inolvidables.

¿Quién fue el amor de la vida de Isabel Preysler? Isabel ha declarado que Miguel Boyer ha sido el hombre más importante de su vida. Estuvieron casados 26 años, tuvieron una hija en común (Ana) y sólo la muerte de él en 2014 pudo separarles.

¿Cuántas veces se ha casado Isabel Preysler? Isabel Preysler se ha casado en 3 ocasiones: en 1971 con Julio Iglesias hasta 1970; Con Carlos Falcó de 1980 a 1985; y con Miguel Boyer desde 1987 hasta su muerte en 2014.

¿Cuántos hijos tiene Isabel Preysler? Isabel Preysler tiene 5 hijos: 3 de su primer matrimonio con Julio Iglesias (Chábeli, Enrique y Julio José); Tamara, fruto de su matrimonio con Carlos Falcó; Y Ana, la pequeña de la familia que es hija de Miguel Boyer con el que estuvo casada 26 años hasta la muerte del ex ministro.