El zasca de Antonio David Flores a ‘Sálvame’: «Los juicios se celebran en los juzgados, no en televisión»

Tras reencontrarse con Jorge Javier Vázquez en los juzgados, el ex Guardia Civil explica cómo avanza el procedimiento judicial contra ‘La Fábrica de la Tele’ y cómo se encuentra. Antonio David Flores no duda, además, en lanzar un zasca al programa en el que trabajaba.

Antonio David Flores ha abandonado los juzgados de Calle Princesa de Madrid unos minutos después de que se reencontrara allí con Jorge Javier Vázquez. El ex Guardia Civil ha tenido que cumplir con esta cita judicial después de que decidiera abrir un procedimiento judicial tras ser despedido de Mediaset de una forma que él considera improcedente. Durante este verano hemos visto acudir a declarar a Carlota Corredera, a David Valldeperas y Gema López. Pero este martes le tocaba el turno a Jorge Javier Vázquez, que ya fue cita a declarar anteriormente, pero no se presentó.

A su salida, el que fuera marido de Rocío Carrasco ha prometido contestar a las preguntas de los reporteros, aunque ha asegurado que sería breve: «Estoy muy tranquilo, creo que esto no me beneficia nada. Ha salido todo bastante bien, como esperábamos», ha empezado diciendo, al parecer contento con lo que ha ocurrido.

Ha aprovechado la ocasión para mandar un zasca a ‘Sálvame’, aunque sin pronunciar al programa y a todos los que trabajan en él de manera directa: «Me reitero en lo mismo. Los juicios se vienen a celebrar aquí (refiriéndose a los juzgados) no en los platós de televisión. No a los juicios paralelos, no a las opiniones de periodistas y presentadores como si fueran jueces y fiscales. Se implanta justicia aquí arriba, solamente eso», continúa diciendo.

Ha lanzado un zasca a ‘Sálvame’ y todos sus colaboradores

Sin querer añadir más, Antonio David Flores se ha despedido de los reporteros con un mensaje claro, demostrando todo el daño que le han hecho desde la cadena en la que trabajaba: «Es justicia, vengo a eso, a que se repare el daño que se me ha hecho, que no se le olvide a nadie, y a acatar la sentencia que su señoría disponga. No sé cuándo será esto».

Antonio David Flores ha reaparecido este martes, pero el motivo no es tan agradable como le gustaría. Y es que el marido de Olga Moreno ha acudido a los juzgados de la Calle Princesa de Madrid para verse las caras con Jorge Javier Vázquez, con el que ha compartido plató en ‘Sálvame’. A primera hora de este martes 7 de septiembre, ambos han sido fotografiados llegando a los juzgados por separado.

Este juicio se celebra por fin después de varios intentos y tras la demanda que Antonio David Flores puso a la productora ‘La Fábrica de la Tele’ por despido improcedente. El juicio empezó el pasado mes de julio, pero tuvo que suspenderse, ya que los testigos que fueron llamados a declarar no se presentaron.

Se ha reencontrado con Jorge Javier, que ha acudido a declarar

Jorge Javier Vázquez ha acudido para declarar. Lo ha hecho solo y oculto bajo la mascarilla obligatoria y las gafas de sol. Sin embargo, esto no ha impedido que sea captado por las cámaras de la prensa. Le ha tocado el turno al presentador después de que durante el verano hayamos visto acudir a los juzgados a Carlos Corredera, David Valldeperas y Gema López.

Minutos después de llegar, Jorge Javier abandonaba las instalaciones para volver a casa. Apenar ha estado unos minutos dentro. A pesar de las preguntas de los reporteros, el presentador de televisión ha preferido no contestar. Eso sí, se ha mostrado simpático con ellos e incluso ha dicho que «todo bien». Esta frase la ha repetido varias veces hasta que se ha metido dentro de un taxi.