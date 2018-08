El nivel de fama de Yana Olina ha subido como la espuma en apenas unos meses y es que no hay nada mejor que estar cerca de un cantante de éxito, como David Bustamante, para que todo el mundo te quiera conocer. Tras anunciar que sería su pareja de baile en ‘Bailando con las estrellas’ y que se comenzara a rumorear que son novios, algo que nunca han desmentido ni afirmado, la bailarina empezó a subir su caché.

Ya durante el concurso dejaron claro que entre ellos había mucha atracción y que su relación traspasaba la pantalla e iba para largo. Por eso, la bicampeona de España y semifinalista de Europa y del mundo de baile, ha empezado a hacerse un hueco en el mundo celeb. Si bien por el momento no hemos visto a la rusa como madrina de alguna marca, esto podría cambiar en breve. Según cuenta la periodista Pilar Vidal en ABC Yana habría pedido 25.000 euros de caché a una conocida manager de celebrities para amadrinar la presentación de una firma. Una cantidad muy superior a la de otros personajes que llevan más tiempo delante de las cámaras como Toño Sanchís que, según Kiko Hernández, pide unos 10.000 euros por aparición pública; o Pelayo Díaz, que ha reconocido que ha llegado a cobrar 20.000 euros por una campaña en redes sociales y que terminaron rechazando.

Dada la gran cifra y la escasa popularidad de Olina, a la que es posible que mucha gente todavía no conozca, la marca decidió no contar con ella y trabajar con otro famoso. Sin embargo, este no es el fin celeb de Yana pues si finalmente se confirma que es la nueva novia de David Bustamante la artista podría volver a intentarlo con ese precio. Solo tiene que encontrar a alguien que quiera pagarlo. Lo que sí ha empezado a hacer la rusa, siguiendo los pasos de Paula Echevarría, es vincular a las firmas de ropa cuyas prendas lleva en las fotografías, dejando claro que tiene lo necesario para ser una influencer.