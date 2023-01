Tamara Falcó lo ha confirmado ya. Cuatro meses después de romper con su novio, se ha reconciliado con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón y el hombre con el que anunció su compromiso el pasado septiembre se han dado una segunda oportunidad. La noticia ha provocado todo tipo de reacciones. El círculo más cercano a Tamara, como su madre, Isabel Preysler, aún ve con cierto recelo este acercamiento, pues no quiere ver a su hija sufrir. Sin embargo, personas de su círculo íntimo han asegurado a SEMANA que sus seres queridos están felices por ella. Y aceptan el paso que ha tomado: «Lo respetamos. Al final es su decisión personal y la apoyaremos siempre. Ella está bien y nosotros solo queremos que Tamara sea feliz», dicen a esta revista. Ahora que ambos vuelven a estar juntos, muchos se preguntan cómo se ha cuajado esta reconciliación. Te damos las claves.

«Ha estado tres meses pico y pala y lo ha conseguido», ha asegurado la periodista Pilar Vidal, quien mantiene una relación muy estrecha con la aristócrata. Cierto es que el madrileño lleva estos cuatro meses haciendo todo lo posible para recuperar a Tamara. El pasado 24 de diciembre, en Nochebuena, fueron juntos a la Misa del Gallo en la Parroquia Bautismo del Señor de Puerta de Hierro, cerca de la casa de Tamara. Pero también estuvieron juntos en Nochevieja. Este fue el gesto definitivo que logró el perdón de Tamara. Para entonces, el acercamiento entre ellos era un hecho. Esa noche, el empresario le escribió varios mensajes para felicitarla por el nuevo año 2023. Ella le dijo que podía acercarse al domicilio de su madre. Dicho y hecho. Pasada la medianoche, él llegaba en su moto a la mansión. Allí él volvió a acercarse a su entorno. Y surgieron de nuevo las chispas que provocaron la conciliación.

Iñigo Onieva lleva cuatro meses intentando recuperar a Tamara Falcó

Después de semanas de citas en secreto, mensajes en el ámbito privado y conversaciones que no han trascendido públicamente, la socialité ha decidido depositar de nuevo su confianza en su pareja. Este no lo ha tenido nada fácil para acceder a ella tras las imágenes con otras mujeres que destaparon la ruptura. Pero lo ha conseguido. El primer paso que dio, como todo el mundo sabe, fue pedir perdón públicamente. «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño», dijo poco después de desatarse el tsunami.

Los primeros días tras la ruptura le fue imposible comunicarse con ella. Tamara estaba rota, desolada. Sin embargo, él no estaba dispuesto a rendirse. Esto lo llevó a hacer el Camino de Santiago como muestra pública de su voluntad de redimir sus faltas. Poco después le aparece un adversario, Hugo Arévalo, al que ataca de manera rotunda por acercarse a ella aprovechando un momento de vulnerabilidad: «Eres una sucia rata…. Eres un mierda, das asco», le dijo en un durísimo mensaje.

Tamara Falcó quiere «tender puentes» entre Iñigo Onieva y su familia

Su estrategia para ganarse de nuevo a su chica han pasado por demostrar que ha cambiado y que hay cosas que no volverán a producirse. También se ha alejado al máximo del foco mediático y se ha apoyado en sus familiares y en su círculo más íntimo, un gesto que Tamara ha valorado positivamente. Su tesón y su insistencia han logrado que ella regresara a sus brazos. Ahora, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ «quiere tender puentes», pero también desea ser prudente. Por eso, no quiere correr ni tomar decisiones de manera precipitada. «Esto es un reencuentro entre ellos poco a poco irán incluyendo de nuevo a los demás», sostiene Pilar Vidal.