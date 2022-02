Violeta Mangriñán está emocionada. Ella y Fabio Colloricchio están esperando su primer hijo y, aunque pocos confiaban en que su relación tuviera futuro, con el tiempo han demostrado a todos aquellos que se equivocaban. Este año nacerá su pequeño, al cual han buscado, ya que querían ser padres jóvenes. Si bien su familia está pletórica con la noticia, hay quien se pregunta cómo fue el momento en el que lo descubrieron. Para responder a esta pregunta la influencer grabó algunas de estas reacciones, en especial, la de su familia, que no pudo evitar llorar y emocionarse ante este embarazo. Abrazos, besos, lágrimas y sorpresa son solo algunos de los sentimientos que transmiten esta publicación, de hecho, ya ha superado el millón de visualizaciones.

Vídeo: Redes sociales

Violeta y Fabio comenzaron una relación sentimental en el año 2019, sin embargo, desde aquel momento no se han separado. Su historia de amor ha pasado por subidas y bajadas, pero confirman estar felices y con un futuro más que prometedor por delante. Aunque ella de momento tiene previsto que su bebé nazca en Madrid, todo apunta a que en el próximo año estén viviendo en Valencia, donde ella se está construyendo una espectacular vivienda. Un chalet en su tierra en el que está cuidando cada detalle y en el que, por supuesto, habrá una habitación para su bebé, al que están deseando conocer.

Aunque en el vídeo aparece por ejemplo la reacción de sus padres, la que no podrán ver sus followers es la de su hermana, la primera a la que Violeta le contó que iba a ser mamá. Le dio la noticia por teléfono justo antes de un viaje y ambas no dejaron de llorar, pero guardaron el secreto para contarle al resto de familiares lo que estaba sucediendo. Felices del giro que dará su vida, Violeta ha posteado el que es, sin duda, su post más especial. «La felicidad crece cuando se comparte. Faltan algunas reacciones de personas a las que amo pero no pude grabar porque no me aguanté y las llamé a las pocas horas de enterarme de que estaba embarazada, y por supuesto, la persona más importante de mi vida, mi hermana @lili_mangrinyan que tampoco aparece porque fue la primera en conocer la noticia», ha escrito.