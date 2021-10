Vídeo: El momento en el que Sarah Loinaz es elegida ‘Miss Universo España 2021’

Muchos nervios, grandes dosis de ilusión y alguna que otra lágrima. Así vivió la guipuzcoana Sarah Loinaz el emocionante momento en el que fue nombrada la nueva ‘Miss Universo España 2021’. No te pierdas el vídeo que acompaña esta noticia donde podrás ver todos los detalles. La joven, de 23 años, vivió una jornada que difícilmente podrá olvidar y tendrá la responsabilidad de representar a nuestro país en la gala de Miss Universo 2021 que se celebrará en Israel. Este próximo miércoles la revista SEMANA ofrecerá una completa entrevista con la vasca y un bonito reportaje fotográfico.

Un certamen que ha tenido como escenario Los Lagos de Fañabé-Los Olivos Beach Resort, situado en Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, donde la candidata Teresa Calleja Palazuelo fue elegida la primera dama de honor y la malagueña Carmen Serrano, segunda dama de honor. La vencedora de la noche mostraba su emoción a través de las siguientes palabras: «No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».