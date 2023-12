Se emite un vídeo de Gerard Depardieu tocando las partes íntimas a una mujer

El lamentable comportamiento del actor francés Gerard Depardieu con las mujeres vuelve a ser objeto de polémica estos últimos días en Francia, tras la emisión de un documental que muestra las imágenes del actor haciendo comentarios sexistas y gestos obscenos a una actriz norcoreana en un viaje que hizo a Corea del Norte en 2018. El vídeo, que ha tardado más de cuatro años en ver la luz, fue grabado durante la visita de Depardieu al 70 aniversario de la formación de Corea del Norte. Y se ha incluido en un documental de investigación que ha emitido el canal de televisión pública francesa, France 2. Unas imágenes que, en cuestión de minutos ,se hicieron virales en las redes sociales.

Gerard Depardieu aparece "tocando el trasero" de una actriz norcoreana

En el vídeo grabado en Corea del Norte se puede ver a Gerard Depardieu, de 74 años, haciendo sonidos obscenos - de gemidos - y comentarios sexistas delante de varias mujeres, incluida una niña de unos diez años. También muestran al actor posando para una foto mientras dice "venga haz la foto mientras le toco el culo", con una actriz norcoreana a su lado. Y gritando "¡Mirad, mirad cómo lo tiene!". A continuación, se escuchan varios comentarios del actor sobre todas partes íntimas de las mujeres, entre risas, en un tono obsceno y bastante grosero. Entre ellas, "¿sabes por qué a las mujeres les encanta montar a caballo? porque se rozan con la silla de montar. Son unas grandes zorras". O cuando alguien le pregunta: "¿Es todo de madera?" y él responde: "Sí, como lo que tengo en mis calzoncillos"... "Vas a ducharte pensando en mí. ¡Qué bonito día!", es otro de sus desagradables comentarios.

Las revelaciones del programa de France 2 no han sorprendido en absoluto a nadie. El director de cine Marc Missonier declaró en el documental que ya había oído hablar de la "actitud inapropiada" del actor. "Podemos decir que el mundo del cine francés no ignoraba el comportamiento problemático de Gerard Depardieu", afirmó, añadiendo que su “estatus” como estrella mundial le había protegido en alguna ocasión.

Acusado por 16 mujeres de violencia sexual

Salpicado de nuevo por el escándalo, fue a principios de año cuando fue acusado por hasta 13 mujeres de violencia sexual, delito que se dijo que había cometido entre los años 2004 y 2022. Bromas de mal gusto sobre el tamaño de los senos y caderas, "toqueteos ligeros" entre risotadas, chistes lúbricos sobre el erotismo femenino, son algunas de las acusaciones que se ponen de manifiesto en sus testimonios... Hace unos días, el documental de France 2 afirma que el número de denunciantes asciende ahora a 16.

La primera acusación por agresión sexual contra el actor se presentó en 2018 por la actriz Charlotte Arnould que denunció haber sido violada hasta en dos ocasiones en su casa parisina. Dos años después, en diciembre del 2020, el actor fue imputado por violación y agresión sexual, condena que confirmó el Tribunal de Apelación dos años más tarde. "Sentí un gran alivio cuando se publicaron los testimonios. ¡Oficialmente, ya no estoy sola! Es triste llegar a esto, pero también le da peso a mi historia y mi caso", dijo Charlotte.

"Toda mi vida he sido provocador... a veces, grosero", confiesa Depardieur

El pasado mes de octubre el actor publicó una carta abierta en el diario francés 'Le Figaro' en la que se defendía de estas acusaciones: "Quiero decirles la verdad. Nunca jamás he abusado de una mujer". Sobre la acusación de violación de Arnould, Depardieu añadió: “Nunca ha habido coacción, violencia o protesta”. “Toda mi vida he sido provocador, extrovertido, a veces grosero... Nunca quise hacer daño, y pido disculpas por haberme comportado como un niño tratando de entretener a la multitud. Pero no soy un violador ni un depredador", concluyó en esta carta abierta.