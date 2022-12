‘Pesadilla en el paraíso’ dice adiós. En la gala final del reality, del que Víctor Janeiro es uno de los grandes favoritos, este ha recibido una sorpresa muy especial. El hermano de Jesulín de Ubrique lleva sin ver a sus hijos y a su esposa desde el pasado mes de septiembre, cuando arrancó el programa. Pero este martes su mujer, Beatriz Trapote, se ha trasladado a la granja de Jimena de la Frontera para darle ánimos en la recta final del espacio. Emocionado, el torero ha recordado a sus tres hijos, de 6, 4 y un año: «Espero que estén orgullosos de su padre y me los voy a comer».

“¡Qué guapo estás!”, le decía Trapote a su marido nada más verlo. “Tú sí que estás guapa”. No dejaban de mirarse y de apretarse las manos: “Cuántas ganas de tocarte». A continuación le ha hablado de sus hijos: “Los niños están súper emocionados, te están viendo ahora mismo, están súper orgullosos. Lo has hecho genial, educación, respeto, el aguante que has tenido… Lo has dado todo, tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos… Súper orgullosos de ti”.

Las lágrimas de Víctor Janeiro al hablar de su hija de un año: «A lo mejor no me conoce»

A lo largo de estos cuatro meses en Jimena de la Frontera, en Cádiz, Víctor Janeiro apenas ha tenido noticias de sus pequeños. Una de las pocas veces que escuchó sus voces dentro del programa fue cuando le mandaron un vídeo en el que aparecían sus niños, en uno de los premios que recibió en el concurso tras ganar una prueba. «Se han hecho dos calendarios en la pared de mi casa y uno pone: un día menos que le queda a papá y el otro un día más que lleva papá», contaba emocionado a su compañero Manuel González. Ahora, por fin, ha llegado el reencuentro con su mujer, a la que tanto ha echado de menos, junto con sus hijos. «A la niña la dejé muy chiquitita, no hablaba y cuando la vi en el vídeo la escuché hablando. La vi muy cambiada, muy grande y pensé: a lo mejor no me conoce», ha confesado, con lágrimas en los ojos.

El diestro ha realizado un concurso discreto, basado en tener un perfil bajo. Sin duda alguna, su estrategia le ha venido muy bien. Se ha librado de las nominaciones de sus compañeros y, con el camino siempre despejado, ha logrado situarse a las puertas de la gran final. Si todo sale según los pronósticos, podría alzarse como ganador del concurso rural.

Aunque en todo momento se ha mantenido discreto, Víctor Janeiro ha tenido tiempo de revelar algunos detalles de su vida, como su relación con sus hermanos, que se han quedado huérfanos de padre desde que falleciese Humberto Janeiro. “Mis hermanos se peleaban todos por dormir conmigo”, ha explicado, con sentido del humor, asegurando que sus hermanos «son muy pesados» y que se lleva muy bien con ellos.

Belén Esteban defiende el concurso de Víctor Janeiro: «Quiero que gane, es el único que se lo ha currado»

Cabe destacar que Belén Esteban ha jugado un importante papel como inesperada defensora del que fuera su cuñado. «Quiero que gane Víctor Janeiro, es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado», ha dicho la de Paracuellos en televisión. «Lo digo de corazón. Dicen que no habla, pero no es que no hable, es que no le gustan las movidas de esa casa de locos. Es el único que ha trabajado, que ha limpiado, que ha aguantado las peleas, que ha estado ahí… Mi relación personal no tiene que ver nada con esto. El que se tiene que llevar el premio es él. Y ha tenido muy buena defensa de su mujer, Beatriz Trapote, aunque no tengo contacto con ella».

Sus palabras han provocado las muestras de agradecimiento de Beatriz Trapote. «Fue una auténtica sorpresa, me alegré muchísimo. Yo creo que Belén quiere muchísimo a Víctor. Ella dijo que no iba dentro de lo personal, pero no cabe duda todo lo que han vivido. Él siempre la acompañaba iba con ella a todos los sitios», ha explicado la periodista. «Belén tiene presente que Víctor es un cacho de pan. Ella mejor que nadie, dentro del plató, lo sabe. Ella tiene presente que Víctor es muy buena persona. Sé que Víctor le tiene mucho cariño a Belén. El siempre la recuerda con mucho cariño y siempre, tanto a ella como a su familia. Y creo que Víctor estará encantado. Que alguien tan mediática y con tanto poder de masa lo haya apoyado es toda una alegría».