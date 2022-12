Tras más de cuatro meses encerrado en una granja de Cádiz, Víctor Janeiro se alzaba como el ganador de ‘Pesadilla en el paraíso’. Una victoria que ponía el broche final al concurso y que provocaba un emotivo encuentro entre el hermano de Jesulín de Ubrique y su mujer, Beatriz Trapote. A lo largo de todos estos meses, Belén Esteban le ha mostrado de forma pública su apoyo al tío de su hija y, ahora, este ha querido mandarle un mensaje.

Vídeo: Europa Press

Víctor Janeiro se ha mostrado muy agradecido por el apoyo que ha recibido de Belén Esteban a lo largo de estos meses. Aunque no era consciente de ello, el hermano de Jesulín de Ubrique ha esbozado una sonrisa de oreja a oreja tras conocer el gesto de la colaboradora de ‘Sálvame’ y no ha dudado en mandarle un cálido beso. Vea el vídeo para escuchar de primera mano las palabras del marido de Beatriz Trapote.

Víctor Janeiro llegaba a la final de ‘Pesadilla en el paraíso’ sin estar nominado ni una sola vez. Sus hazañas por la granja de Jimena de la Frontera (Cádiz) le han valido para recibir el aplauso unánime de muchos rostros de Mediaset. Entre ellos, el de Belén Esteban. «Lo digo de corazón. Dicen ‘es que no habla’. No, es que él pasa de movidas, y eso ha sido una casa de locos. Creo que el único que se ha levantado, ha limpiado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, que ha estado ahí cuando ha hecho falta… es de justicia«, decía hace unos días la colaboradora. Además, no dudó en romper una lanza a favor de Beatriz Trapote y ensalzaba su figura como defensora. «No tengo contacto con ella, pero ha tenido muy buena defensa con su mujer», aseguraba.

«Sé que Víctor le tiene mucho cariño a Belén. Él siempre la recuerda con mucho cariño y siempre, tanto a ella como a su familia. Y creo que Víctor estará encantado», era la reacción de Beatriz Trapote tras conocer las palabras de Belén Esteban. Por su parte, la de Paracuellos llegó a explicar que no apoya públicamente al hermano de Jesulín de Ubrique «para que ella me agradezca absolutamente nada».

Su victoria no ha sido aplaudida por todos

Y aunque Víctor Janeiro ha sido elegido como ganador del concurso, su triunfo no ha sido del gusto de todos: «Es verdad que es un gran padre y un gran marido, pero también hay que dar juego», ha explicado Mónica Hoyos. Su opinión coincide con la de Nagore Robles: «Me hubiera gustado que se mojara más».