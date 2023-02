Vicky Martín Berrocal, feliz tras el encuentro de Manuel Díaz y su padre

Vicky Martín Berrocal ha sido una de las testigos directas sobre la lucha de su exmarido, Manuel Díaz 'El Cordobés', para que Manuel Benítez lo reconociera como su hijo. Hay que recordar que se casaron en 1997, pero se separaron en octubre de 2001, dos años después del nacimiento de su hija Alba. Entre ellos existe una increíble relación de amistad, por lo que todos esperábamos la reacción de la diseñadora de moda a la reconciliación entre su exmarido y su padre después de años de desavenencias.

"No puedo ser más feliz", ha escrito emocionada en sus Stories, donde compartía la foto histórica de padre e hijo, que ha sido compartido por 'El Cordobés'. Vicky Martín Berrocal no ha podido esconder su sorpresa y sabía que muchos le iban a preguntar por este acontecimiento. Ella no ha podido esperar y con una rotunda frase ha desvelado lo que siente.

La diseñadora de moda reacciona así a encuentro histórico