Lleva años siendo unas de las influencers con más tirón de nuestro país. Su perfil de Instagram lo siguen un millón y medio de seguidores, pero como suele suceder en las redes sociales, no siempre llueve a gusto de todos. Ahora, las fotos de Verdeliss posando en bañador no le han gustado a algunos, que la han criticado duramente por mostrar sus encantos en ropa de baño. «Me parece poco apropiada esta foto para una madre de familia numerosa. Creo que hay otras fotos con las que podrías abrir el mismo debate. Te lo digo desde el cariño y por tu bien. Espero que lo comprendas», le escribe una usuaria. Más tarde termina insultándola: «Guarra, estar todo el día enseñando la teta y dar de mamar». La respuesta de la navarra no ha tardado en llegar. Y ha sido contundente.

«La foto de la discordia. O más bien, el bañador de la discordia… que parece ser “poco apropiado para una madre de familia numerosa”, arranca diciendo Verdeliss en su respuesta. «Estoy por pedir una asesoría para enderezarme, pues “lo dice por mi bien. Mira…NO. En el momento en que pones limitaciones a lo que yo hago con mis libertades y/o mi cuerpo, tu opinión no está lanzada desde el cariño. Peor aún…un comentario paternalista y casposo que destila esa percepción de que la mujer cuando pare, ha de mostrarse sumisa, puritana y abnegada. No vaya a ser que sea mal ejemplo. No vaya a ser que fomente mentes pecaminosas… no vaya a ser que se desacredite su validez para maternar… no vaya a ser que su descendencia se avergüence», dice.

Verdeliss se defiende tras su posado en bañador: No hay que «doblegarse ante una sociedad que estigmatiza»

«Porque ya sabemos, que la aprobación que merecemos como “madres” (¿o sólo las de familias numerosas?…aún no me queda claro) es inversamente proporcional a los centímetros de piel expuestos», continúa: «Pista: NO. Yo os digo que nada mejor lección para un hijo que sentiros libres, queridas, realizadas. No me malinterpretéis, no se trata de un manifiesto por vestir en trikini minimalista. Se trata de no no anular a esa mujer que toma sus decisiones. Se trata de no doblegarse ante una sociedad que estigmatiza. Se trata de mostrar que no hay mayor acto de amor propio que ser una misma…o más bien: DE NO OLVIDARSE A UNA MISMA.

Por último, destaca sus «enhorabuenas» a «esa parte de comunidad que me escribió confusa por no averiguar a qué foto se refería la crítica… significa que habéis salido de la cueva». Días atrás, Verdeliss -que dio a luz el pasado 8 de febrero a su octava hija- compartía otra foto en bañador en la que aparecía corriendo en una playa. En su post hablaba de los beneficios del deporte, en especial la práctica de correr, que a ella le encanta. «Soy consciente de que la maternidad y poca conciliación suponen un lastre para el auto-cuidado«, recordaba. «En mi caso lo necesito como el respirar… y aunque no me da la vida, lo marco como prioridad, para mi salud física y mental». Entonces, su legión de fans aplaudía sus palabras, así como su aspecto con frases como «vaya cuerpazo y pelazo», o «estás espectacular».