Unax Ugalde lleva dos décadas trabajando como actor y cosechando éxitos profesionales, como el año pasado con su participación en series de éxito como ‘Amar es para siempre’ o ‘Ana Tramel. El juego’. No obstante, el actor se queja de que necesita nuevos proyectos después de haberse centrado en el papel más importante de su vida, el de padre, el cual le ha llenado a nivel personal y por el que se siente profundamente complacido. Sin embargo, considera que ya ha llegado el momento de ponerse de nuevo frente a las cámaras a pleno rendimiento, desconectar de la frenética rutina de una casa con niños y volver a apostar fuerte por su carrera interpretativa. Al menos así lo ha expresado en una entrevista concedida durante su último acto público, en la novena edición de los premios MIM Series 2022.

Vídeo: Europa Press

“He tenido unos años muy dedicados a mis hijos y ahora tengo ganas de dedicarme a la profesión, así que hago un llamamiento para que me rescaten de los brazos de mis hijos”, confiesa con humor Unax Ugalde, que ya se ve preparado para despegarse un poco de sus vástagos y salir de su amparo. Aunque está orgulloso de su papel como padre, no duda en reconocer que es “el más complicado”, que le ha tocado interpretar: “Es el más complejo, pero el mejor sin duda. Aparte de repetido, acabo de ser papá otra vez, así que estoy muy contento”, añade el actor. Vea el vídeo en el que el actor se confiesa sobre su faceta como padre y su deseo de recibir llamadas que le ofrezcan nuevos papeles en los que adentrarse y sorprender al público. ¡Dale al play!

