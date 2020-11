Elena Tablada ha respondido a muchos comentarios que lamentan que la diseñadora no pueda mostrar su rostro en sus redes sociales.

Rosanna Zanetti y Elena Tablada volvieron a enfrentarse hace tan solo unos días en un post de Instagram. La actual esposa de David Bisbal y su ex se convirtieron en protagonistas una vez más de la crónica social después de que un usuario de esta red social criticara a la venezolana por anunciar un carrito de bebé. «Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños . Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo, pero entonces porque criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe», escribió esta internauta siendo Elena quien poco después le dio like a su mensaje. La guerra estaba más que servida y ha sido días después cuando lejos de diluirse el enfrentamiento, se ha avivado con los últimos mensajes de Elena Tablada hacia el artista. Horas después de que la diseñadora de joyas revelara que había felicitado al cantante por su nueva paternidad, Elena ha dejado claro que hay conflictos que entre ellos que no se han solucionado ni delante ni detrás de las cámaras.

Nos referimos a la imposibilidad que tiene Elena Tablada para mostrar la cara de la hija que tienen en común David Bisbal y ella. Ambos han acabado a los juzgados después de que el almeriense pidiera a Tablada que el rostro de la pequeña ni fuera asociado a marcas comerciales ni se hiciera público en redes sociales, una medida con la que él buscaba, según él mismo, proteger a su hija. Sin embargo, la empresaria no esta satisfecha con esa imposición y así lo ha hecho saber en su último post de Instagram. Tras varios mensajes de usuarios que se muestran apenados con la decisión de Bisbal, Elena ha dejado más que clara su postura. «Qué penoso que tengas que tapar la cara de tu otra hija», ha escrito una seguidora a lo que ella ha respondido: «Una pena por ella». Palabras que tan solo son un ejemplo del continuo goteo de comentarios que se pueden leer en esta publicación y a los que, por cierto, no ha dudado en responder.

«¿Por qué siempre tapas la cara de tu nena mayor?» dice otro follower, mientras ella contesta: «Porque si la saco me multan, una pena», «Me da pena por la niña, a todos los niños les hace ilusión esas fotos especialmente en este tiempo», a lo que responde Elena: «Y a mí». Poco después Tablada se ha mostrado mucho más tajante si cabe, disipando cualquier duda al respecto ante quien todavía no conoce cómo se ha fraguado el desencuentro de Bisbal y Tablada en lo que respecta a las redes sociales. «Si es ella la que impidió al padre enseñar su cara entonces él no puede ella tampoco», decía el usuario provocando la indignación en Elena, quien de forma apresurada estalló contra ella. «Es de necios hablar sin fundamento. Deberías informarte mejor antes de hablar sobre algo ajeno que no te corresponde. Al menos para que ya que hablas, sea en lo cierto (…) Has oído mal», ha escrito la diseñadora.

Con este cruce de mensajes es evidente el enfado que este asunto provoca en ella, por lo que no duda en explicar públicamente en qué punto se encuentra esta batalla con Bisbal. A pesar de que en alguna ocasión se ha podido intuir el rostro de la niña en alguna de sus instantáneas, por el momento, Tablada prefiere dejar clara su disconformidad, pero no enseñar con total claridad el rostro de su hija.