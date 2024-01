La última aventura de Tamara Falcó: "¡Fue toda una mentira de mi marido!"

Después de unos días de descanso, Tamara Falcó ha regresado al plató de 'El Hormiguero' donde ha compartido con sus compañeros de la mesa de la tertulia de actualidad sus planes durante las vacaciones. La marquesa de Griñón ha desvelado cuál ha sido la última aventura que ha compartido con Íñigo Onieva: "¡Fue toda una mentira de mi marido!".

Este jueves, 11 de enero, Tamara Falcó ha vuelto al trabajo como colaboradora en la mesa de actualidad de 'El Hormiguero'. Y, al igual que sus compañeros, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, ha compartido sus planes estos días de vacaciones. "Yo he estado en Miami y luego en Suiza, en una clínica de macrobiótica para empezar bien el año porque me he comido todos los turrones del mundo", empezaba diciendo.

Tamara Falcó "engañada" por Íñigo Onieva

"En Suiza hice raquetas", explicaba a continuación. "¡Fue todo una mentira de mi marido!", afirmaba entre risas... Y es que, según Tamara, Íñigo la "engañó" para que le acompañara en una excursión con raquetas por la nieve que fue más dura de lo que ella pensaba.

"Él subía a esquiar y a hacer todo tipo de deportes. Hasta que un día me dijo: 'vente a hacer raqueta'. "Me dijo que era como pasear por el pueblo, pero fue tremendo... Al subir la primera cuesta, tenía un pulmón fuera", bromeaba. Una nueva "aventura" que al final reconoce fue muy gratificante: "Después lo agradecí. Eso sí, me paré en mitad para tomar un zumo. Todo el mundo compitiendo con los tiempos. Algunos decían que lo habían hecho en 50 minutos, otros que en 60... Yo lo hice en hora y media".

Íñigo Onieva y Tamara Falcó han comenzado el año esquiando en las pistas de Gstaad, en los Alpes suizos. Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos de sus vacaciones en la nieve, después de celebrar la Navidad en Miami con la familia Preysler. En la nieve también han aprovechado para practicar deporte y disfrutar al máximo los mejores planes y la gastronomía alpina.

Entre sus planes, como ha explicado la marquesa de Griñón, la pareja ha aprovechado para hacer varias excursiones de senderismo en montaña con raquetas. Aunque también han esquiado estos días, han apostado por ellas para disfrutar de los nevados paisajes de la zona, además de practicar deporte...

A pesar de haber hecho ejercicio estos días, Tamara también ha confesado que había estado en una clínica de macrobiótica "para compensar los excesos de las Navidades". La hija de Isabel Preysler ha desvelado que no ha ganado ni ha perdido peso: "He soltado lo que había cogido. Me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber".