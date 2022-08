Úrsula Corberó no ha querido desvelar el destino que han elegido ella y su novio para sus vacaciones de verano. Eso sí, se puede ver que están en un paraíso, con playas paradisiacas y aguas cristalinas. La actriz, que tiene mucho sentido del humor, no ha dudado en hacerse una foto en topless. Eso sí, su pecho lo ha tapado con un bol de ensalada que han hecho para comer: «Toy saladita», escribe ella. Su novio no duda en reaccionar a la publicación: «Tas rica».