Toño Sanchís, obligado a pagar 40.000 euros a Kiko Hernández

Puestos en contacto con Toño Sanchís, el que fuera representante de Belén Esteban no ha querido dar declaraciones al respecto.

Las últimas noticias que hemos tenido de Toño Sanchís son las batallas que ha tenido con Belén Esteban, pero también tenía batallas judiciales que resolver con algunos colaboradores de televisión, como Kiko Hernández. Sin embargo, este enfrentamiento acaba de terminar con la victoria del colaborador de 'Sálvame'.

Ha sido el propio Kiko el que ha compartido lo que es una gran noticia para él: "Volviste a perder el juicio, pero esta vez de forma definitiva. En el Supremo y sin más recorrido judicial", ha empezado diciendo el colaborador de televisión junto a una foto del exrepresentante. A continuación, ha querido dejar claro que este tendrá que asumir también las costas judiciales, que ascienden a una gran cantidad.

Kiko Hernández vence de nuevo a Toño Sanchís

"Únicamente queda pendiente que me pagues las cosas judiciales de este proceso de tantos años, que ascienden a más de 40.000 euros o se iniciarán acciones penales. Mucha mierda, Capitán Canalla", termina escribiendo Kiko Hernández, que ha demostrado estar dispuesto a todo para que Toño le devuelva el dinero. En caso de que no se le devuelva, Kiko le deja claro que no le temblará el pulso a la hora de emprender acciones penales.

Toño Sanchís ha preferido no hablar públicamente sobre esta decisión judicial. SEMANA se ha puesto en contacto con el que fuera representante de Belén Esteban y ha atendido nuestra llamada: "No tengo nada que deciros, no quiero hablar de este tema. Te agradezco la llamada", declara a SEMANA antes de colgar el teléfono.

Toño Sanchís prefiere no hablar de este tema

Esta decisión del Supremo termina con una batalla judicial de años. El conflicto entre Kiko Hernández y Toño Sanchís comenzó cuando el segundo de ellos interpuso una demanda al primero por todo lo que el colaborador había dicho durante su conflicto con Belén Esteban. En marzo de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Toño Sanchís alegando el juez en la sentencia que "resulta ciertamente difícil seguir el hilo argumental del recurso formulado contra la sentencia de instancia al mezclarse continuamente opiniones subjetivas, preguntas retóricas, transcripciones literales de grabaciones...".

La de Paracuellos del Jarama no ha podido pasar por alto la victoria de Kiko Hernández en los tribunales. Este lunes ha acudido al plató de 'Sálvame' y ha encontrado un momento al inicio del programa para dirigirse al que fue concursante de 'Gran Hermano'. "¿Puedo decir una cosa? Quiero dar la enhorabuena a Kiko Hernández por ganar el juicio a Toño Sanchís. ¡Enhorabuena compañero!", ha declarado rotunda pero orgullosa del nuevo varapalo que ha recibido el que fuera su representante.