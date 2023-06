¡España ya tiene nuevo guapo oficial! El balear Toni Company, de 27 años, ha sido elegido nuevo Míster International Spain 2023 en una gala celebrada en Santiago del Teide, Tenerife. El mallorquín, que ha estudiado Dirección Hotelera Internacional y un Máster de Revenue Management, se convierte así en la persona que representará a España en el concurso masculino internacional más importante, Míster Mundo. Un atractivo ganador que se sienta por primera vez con SEMANA para descubrirnos quién se esconde detrás de esa sonrisa cautivadora y explicarnos porqué tiene que ser él quien traiga la banda de ganador a nuestro país.

¿Cómo te sientes tras conseguir la ansiada banda?

Ahora ya más tranquilo. He vivido muchas emociones estos últimos días. Ya he vuelto a Mallorca y he podido estar con mi gente y mi familia.

¿Te llegaste a visualizar como ganador?

Nunca me vi como favorito, pero sí que veía que podía ganar.

¿Cómo ha vivido tu madre que su hijo sea el chico más guapo de España?

Está súperorgullosa, súper contenta, muy emocionada. Vamos a ir a comer y nos vamos a poner al día. Están muy felices.

¿Y qué te llevó a presentarte a este certamen?

El motivo principal por el cual me presenté es porque quería dar a conocer una enfermedad que existe hoy en día y que no tiene cura. La ataxia. Ese fue mi principal motor, darla a conocer y ayudar a que la gente hable un poco más de ella y, entre todos, podamos invertir más recursos en investigar sobre ella y ver si podemos encontrar una cura para todas aquellas personas que lo sufren.

¿La padeces tú personalmente o alguien cercano a ti?

No. En mi familia hay alguna persona que la padece y por ese motivo es que le tengo más sensibilidad.

¿Te gustaría dedicarte al mundo de la farándula?

Sí, a mí siempre me ha llamado la atención. Es algo que me gusta y siempre que salga algo que a mí me pueda interesar y me pueda encajar, estoy abierto. Tengo la suerte de que en mi trabajo también lo entienden y son flexibles mientras cumpla también con mis obligaciones y, de momento, lo puedo compaginar.

¿Te gustaría ser famoso?

Nunca ha sido nunca mi sueño. Sí lo soy y es por algún motivo, entonces, bienvenido sea.

¿Y cómo se encuentra el corazón del hombre más guapo de España?

Está ocupado y felizmente ocupado. Me lo han preguntado mucho (se ríe). Estamos muy bien juntos y no me puedo quejar.

¿Y ella como vive que su novio se haya convertido en el chico más guapo de nuestro país?

Pues supongo que ahora me cuidará (se ríe).

¿Se liga mucho siendo un míster?

Hombre, se liga más que sin serlo.

¿Por qué tienes que ganar tú el próximo certamen?

Me considero especial y creo que tengo las características para ganar. Al final el certamen se trata de la belleza con un propósito y yo también lo tengo. ¡Voy a por todas!

Iván Reboso. Fotografía: LM Gómez Pozo. Maquillaje y peluquería: Grupo Nebro. Vestuario: Heredia Tailored y Bwet Swimwear. Localización: Hotel Soho Boutique Castillo de Santa Catalina (Málaga). Agradecimientos: Ayto Santiago del Teide (Tenerife) y Los Olivos Beach Resort.