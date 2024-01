Tita Thyssen: "He sido infiel y me lo han perdonado"

Tita Thyssen (80 años) es una de las protagonistas de la crónica social. ¿La razón? No es otra que la polémica entrevista que ha concedido en televisión, donde incluso cuenta que ha apartado a su hijo Borja del manejo de su legado. Confesiones en las que no solo ha profundizado en su patrimonio, sino también en cuestiones amorosas. Y es que Carmen vivió intensos episodios como, por ejemplo, con Espartaco Santoni, una relación que su madre siempre desaprobó. Con él o con actores como Lex Baker también sufrió las consecuencias de la infidelidad, aunque para ella lo verdaderamente doloroso es la deslealtad. Ella misma lo ha explicado en su reciente intervención en la pequeña pantalla: "Yo he perdonado infidelidades, todos somos humanos, perdonas una, no diez". Pero ¿y ella?, ¿ha cometido también ese error a lo largo de su vida? Lejos de maquillarlo, Tita ha hecho gala de su sinceridad. "He sido infiel y me lo han perdonado", ha dicho con el corazón en la mano.

Tita Thyssen habla de amores pasados

No tiene miedo a las críticas, ni mucho menos. Mientras recalca que "todos somos humanos y nos equivocamos", insiste en la intención de perdonar. También en la importancia de los matices. Y es que para Tita Thyssen ese no es motivo suficiente para que todo salte por los aires. "No vas a romper tu vínculo cuando habéis creado algo juntos. No puedes romper una historia de años por orgullo. Al final es una cuestión de ego", aclara en 'Espejo Público'. Quién sabe si por heridas pasados o por el simple hecho de querer seguir su vida sin dar explicaciones a nadie, pero Carmen descarta volver a enamorarse. Está tranquila, pero sobre todo feliz. Hace y deshace con su tiempo a su antojo, un privilegio del que se niega a desprenderse. "No puedo imaginarme enamorada de nuevo. He vivido mucho amor con personas que he querido mucho y no me imagino. Además, me he acostumbrado a la libertad. Es maravillosa", apunta. Tita Thyssen se ha abierto en canal para hablar de uno de los aspectos más privados que tiene, una entrevista donde ha contado sobre su día a día. Disfruta al máximo yendo a la compra y dando paseos con seguridad, detalles que te hemos desgranado en SEMANA.

Su intensa historia de amor con el Baron Thyssen

La coleccionista ha preferido no dar detalles esta vez de quién le falló. Fue en el año 1981 cuando el barón Hans Heinrinch Von Thyssen y Tita Cervera coincidieron. Se enamoraron, siendo cuatro años más tarde cuando pasaron por el altar. Pronto fue él quien reconoció a Borja como su propio hijo y le dio sus apellidos, una decisión muy importante que cambió el rumbo de su vida para siempre. Una historia de amor que dejó una impronta imborrable, de hecho, no ha vuelto a ser la misma desde que sus caminos se cruzaron. "Conocer a Heini ha sido espectacular. Era un fuera de serie. La vida con él fue muy interesante", dijo en su momento.