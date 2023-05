Terelu se lesiona en la 'Sálvame Fashion Week'

Terelu ha tenido que ser atendida por el servicio médico. "Me da igual que me pinchéis", afirmaba visiblemente dolorida.

Ha vuelto a pasar. Uno de los miembros del equipo de 'Sálvame' ha sufrido un inesperado accidente antes de que arrancara la nueva edición de su 'Fashion Week'. Esta vez ha sido Terelu Campos quien se ha lesionado. Sin embargo, el incidente no ha impedido que continuara al pie del cañón participando en el desfile.

"Estoy desfilando con el dedo gordo del pie derecho fisurado como mínimo. Me he dado un golpe con la punta del pie y lo tengo hecho polvo", señalaba molesta. La hija de María Teresa Campos ha tenido que ser atendida por el servicio médico. "Me da igual que me pinchéis. Si me quita el dolor, me importa un pimiento", les decía. Finalmente ha participado en el arranque de la pasarela que se ha convertido en un auténtico homenaje a 'Sálvame', un espacio que durante 14 años ha sido buque insignia de Telecinco. Todos los miembros del equipo se han unido para enviar un mensaje de despedida a la audiencia.

Una nueva edición de la 'Sálvame Fashion Week'

La 'Sálvame Fashion Week' ha comenzado con un desfile de todos los colaboradores vestidos de manera idéntica con pantalón vaquero y camiseta blanca. En la misma llevaban unas palabras escritas que conformaban el siguiente mensaje: "El camino siempre vale la pena. Solo muere lo que se olvide. Sálvame vivirá, vivirá siempre porque vuestro apoyo nos hace eternos y el final es un principio. Gracias de corazón a todos".

María Patiño, muy emocionada, ha recordado que no estaban todos. "Jorge Javier Vázquez estás aquí con nosotros. Siempre vas a estar. Te mando un beso enorme". Cabe recordar que el de Badalona se encuentra de baja por prescripción médica. Mientras que Belén Estaban también ha querido pronunciarse y lo ha hecho con las siguientes palabras: "Hablo en boca de todos mis compañeros, pero yo quiero dar las gracias a una productora que se llama la 'Fábrica de la Tele'. Quiero dar las gracias a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, a producción, guionistas... Pero, sobre todo, quiero dar las gracias a Mediaset por dejarnos hacer durante 14 años la tele que ha hecho feliz a mucha gente". Un mensaje que ha sonado a despedida, a pesar de que aún quedan unas semanas para que 'Sálvame' eche el cierre, será el próximo 23 de junio cuando digan adiós de forma definitiva.