Terelu, indignada, denuncia no haber podido votar

"Aunque te parezca increíble a mí me ha pasado", afirmaba Terelu Campos a través de las redes . La presentadora no ha podido ejercer su derecho al voto con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y así lo ha denunciado públicamente. Escribía un enigmático mensaje en el que señalaba a una persona, pero evitaba dar nombres, como la culpable de este hecho. "'Alguien' lo voy a dejar ahí, me quitó de mi empadronamiento sin yo saberlo, sobre todo porque quien lo hizo tiene mi teléfono para comunicármelo. Me he sentido muy frustrada porque como os decía he mamado mi responsabilidad social".

Se trata de la primera vez en la que Terelu no vota desde que tiene la mayoría de edad. "¡Estoy indignada!", exclamaba afectada con el tema. "Aquí están mis papeletas sin poder meterlas en sus urnas correspondientes!". Asimismo explicaba que su madre, María Teresa Campos, le había inculcado siempre este compromiso democrático. "Llegué a Madrid hace 41 años con solo 16 añitos. Llevo votando toda mi vida desde mi mayoría de edad, porque lo he mamado, mi madre me inculcó mi compromiso como ciudadana y mi deber también", aseguraba.

Las reacciones al mensaje de Terelu

La colaboradora ha subrayado que no ha podido votar porque alguien le quitó el empadronamiento sin ella saberlo y que no se lo comunicó en su momento. "Me he sentido muy frustrada porque como os decía he mamado mi responsabilidad social!!", Además, ha lamentado que su progenitora no haya podido votar. "Hoy me siento culpable de no haber gestionado que mi madre haya votado por correo, pero tampoco me flagelo por ello dadas sus circunstancias personales". Cabe recordar que hace tiempo que la veterana comunicadora se apartó de la vida pública por su delicado estado de salud.

El mensaje de Terelu pronto ha recibido un sinfín de reacciones de seguidores que se han quedado perplejos ante la insólita situación que ha vivido. "Pues vaya facilidad que tenéis para quitaros el empadronamiento o explica mejor lo que ha pasado porque huele a chamusquina", le decía una internauta. "No se entiende nada. Pero has tenido cuatro años para saber si estás en el censo. Además todos hemos recibido nuestra tarjeta con el sitio donde tenemos que votar si usted no la ha recibido es por que ha cambiado de domicilio o algo y no lo ha comunicado", añadía otro fan.