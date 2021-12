Este sábado hemos lamentado la pérdida de una leyenda del tenis, Manolo Santana, quien nos ha dejado a los 83 años. Una triste noticia que se produce tan solo seis meses después de la muerte de su segunda y más mediática mujer, Mila Ximénez. Supone un duro golpe para Alba Santana quien este año ha despedido a sus dos progenitores. Terelu Campos se ha pronunciado al respecto, muy emocionada, enviándole el pésame y dedicándole unas emotivas palabras.

“Alba es una persona de gran corazón y gran generosidad”, ha afirmado la hija de María Teresa Campos durante su intervención en ‘Viva la vida’. También ha querido subrayar que sabía a ciencia cierta que el tenista había sido un pilar para la hija que tuvo con Mila Ximénez. “Me consta lo importante que ha sido Manolo en la vida de Alba y para Alba».

Unas declaraciones con las que no ha podido evitar emocionarse, también al recordar a su gran amiga Mila. Ha dejado constancia que el tenista fue clave en la existencia de Alba aunque en los últimos tiempos la relación no era demasiado estrecha. «Lo tengo clarísimo por ella. No lo digo porque me lo haya sacado de la manga”. También ha recordado cómo en los últimos años la relación entre padre e hija había sido más distante, pero que ella mantenía una muy buena relación con sus hermanos, sobre todo con Beatriz. «Muchas veces el apoyo de Alba en muchísimos momentos ha sido Beatriz”. Por el momento, Alba Santana no se ha pronunciado sobre la triste noticia de la muerte de su progenitor.

Una ola de reacciones

La noticia del fallecimiento de Manolo Santana ha generado una auténtica ola de reacciones. Desde la esfera del deporte hasta el mundo de la política, muchos han sido los que han lamentado la pérdida como es el caso de Rafa Nadal. «Como he dicho muchas veces en el pasado: mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos. Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos!».

Mientras que Fernando Verdasco le dedicaba unas emotivas palabras. «Hoy el tenis y el deporte está de luto por la pérdida de Manolo Santana. Mi gran amigo, qué tristeza al escuchar esta terrible noticia. Siempre estuviste ahí en los buenos momentos, pero aún más en los malos. Eras de las pocas personas que me escribía cuando perdía un partido importante. Te voy a echar mucho de menos, pero siempre estarás en mi corazón y en el de todos, porque dejas un legado único e inigualable».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicaba el siguiente tuit: «Conquistó Roland Garros, US Open y Wimbledon, en total 72 torneos y un oro olímpico que lo convirtieron en leyenda del tenis y uno de los mejores deportistas de nuestro país. Mi sentido pésame para la familia de Manolo Santana, sus seres queridos y el mundo del tenis».