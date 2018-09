7 ¿Ha rentabilizado su cáncer?

A esta pregunta ha hecho frente Terelu Campos en la citada entrevista, donde asegura que “no es cierto”. Ella entiende que se pueden contar muchas cosas sobre ella, pero que en el fondo siempre prevalece lo que realmente siente: “Hay algo que nadie te puede arrebatar, que es la tranquilidad de conciencia. Si supierais lo que me daban por contarlo en otro medio os escandalizaríais. Este dineral me hubiera arreglado la vida en un momento en que no sabía si iba a poder volver a trabajar y no quise”, responde contundente.