Anne Igartiburu ha estrenado en Telemadrid ’10 momentos de mi vida’, en el que ha contado con un invitado de excepción: Fran Rivera. El diestro se ha sentado en el plató de su nuevo espacio para hacer un recorrido por su dilatada trayectoria como torero, así como personaje del corazón.

«Tengo mucha suerte de haber nacido en la familia que nací», arrancaba diciendo en su entrevista. Allí ha hablado de sus padres: Paquirri y Carmina Ordóñez, ya desaparecidos. «Mi padre aprendió a leer siendo novio de mi madre. A mí me llena de orgullo el hombre que era… Mi familia me ha marcado en todo lo que hago y en todo lo que soy. Mi reflejo son ellos». Al hablar del torero se le llenaba la boca: «Yo no era consciente de lo importante que era como torero. A lo mejor no era un padre de jugar con los juguetes, pero le encantaba jugar con nosotros al escondite a caballo o al fútbol y si le regateabas te daba una patada. No quería que tuviéramos miedo a nada».

A Carmina la ha recordado emocionado. «Siempre dijo que no iba a llegar a los 50. Es una pena porque el mundo es mucho peor sin ella. La mejor herencia que me ha dejado son sus amigos y su vida y su forma de entender la vida. La recuerdo todos los días en todo lo que hago. Mi madre me marcó muchísimo, me sigue marcando y me guía cada día… Yo era su ojito derecho, todo hay que decirlo». Y añadía, orgulloso, que es el hijo que más se parece a ella: «Ella vivió como quiso, como le dio la gana, pero vivía para sus hijos».

Lo que no imaginaba el torero es que otra mujer importantísima en su vida, su hija Tana Rivera, iba a intervenir en el programa para darle una sorpresa. Tímida, pero muy risueña, la joven le dedicaba unas bonitas palabras y le pedía disculpas por ser tan «petarda» por no acompañarlo cuando va a montar a caballo. Pero tiene grandes recuerdos de cuando iban juntos: «Las trayectorias en furgoneta eran lo más».

«Tana tiene muchas cosas de mi madre»

Fran, feliz, ha reconocido que Tana es «una niña maravillosa» que, efecto, «es una pertarda» porque «no viene nunca» al campo, «pero le encantaba montar a caballo». Asimismo, agradecía a su hija haber sido la persona que lo ha ayudado a superar reveses como la muerte de su madre: «La que me ha hecho salir de momentos a quien me agarré fue a Cayetana y quien me sacó de la oscuridad fue cayetana. Tiene muchas cosas de mi madre, es mi madre. Da hasta miedo. Las cosas que hace con el pelo… Y tiene un don de gentes». El torero ha revelado que los amigos de mi madre le dicen constantemente cuánto se parece su hija a su madre: «Da miedo de lo que se parece a mi madre».

Otra sorpresa que se ha llevado Fran ha sido la intervención de su hermano Cayetano. Este ha recordado momentos de su infancia.