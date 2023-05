Tamara Falcó ya está aislada en Marbella: días y planes antes de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó este lunes 29 de mayo salía de su casa con un enorme recipiente de agua. Esta era la primera pista que advertía que ya había comenzado el primer día de Ayuno Terapéutico en la clínica Buchinger. Una noticia que ha confirmado su entorno y que provocará que la aristócrata deje a un lado sus compromisos profesionales para centrarse únicamente en ella y en su pérdida de peso. Gracias a una dieta muy estricta y a estar varias semanas en un centro de Marbella, la marquesa de Griñón podría alcanzar su meta para su boda con Íñigo Onieva. Pero, ¿cuándo se ha ido y cuánto tiempo tiene pensado permanecer allí? El dato acaba de ver la luz.

"Ingresa dos veces al año, a principio de año y durante el verano siempre suele ir. Ella lo cuenta abiertamente", han asegurado en 'Sálvame'. A pesar de su alto precio y del retiro que supone ingresar allí, para Tamara Falcó el ayuno y los tratamientos realizados en la clínica anteriormente mencionada se han convertido en "una filosofía de vida". "Está restringido el uso del móvil y te ponen a punto la piel...es una terapia", han añadido. Algo a lo que ha accedido

Tamara Falcó ya se encuentra allí, tal y como ha dejado caer Pilar Vidal. "Ella creo que estará unas dos semanas, hasta mediados de junio. Cuando queden como 10 días volverá a Nueva York a por su vestido", ha explicado. La hija de Isabel Presyler ha encajado todas las piezas para poder aislarse durante aproximadamente 15 días y conseguir gracias a una dieta en la que se ingiere casi todo líquido su puesta a punto. En SEMANA te contábamos este martes todos los detalles acerca de su plan, un opción muy exigente y que, además, no es apta para todos los bolsillos.

Para lograrlo optará por un método compuesto de tres etapas. El primer paso consiste en la preparación del cuerpo, en la que se debe tomar una dieta ligera durante al menos un día "para favorecer la eliminación de líquido" y en el que "te dan sales laxantes". En segundo lugar tiene lugar el ayuno, un periodo en el que únicamente se toman "infusiones, zumos naturales recién exprimidos, agua mineral y caldos vegetales recién preparados". Por último y en tercer lugar un periodo de readaptación, en el que Tamara ingeriría un menú especial en el que se introducen poco a poco alimentos sólidos y que también se realiza en la clínica. Eso sí, son alimentos poco calóricos.

Aunque el enlace no será hasta el 8 de junio, todavía quedan pendientes algunos detalles de su enlace, por lo que necesitará estar fuera del centro para los últimos días del mes. Para Tamara Falcó los preparativos no han sido nada fáciles, siendo muchos escollos los que se ha encontrado en el camino. Entre otros, no tener vestido y tener que buscar de manera apresurada un plan B para su enlace con Íñigo, el cual se canceló tras su deslealtad.