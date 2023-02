Tamara Falcó y su carísima lista de regalos de boda: desde una vajilla de 5.500 euros a una manta de cashmere de 760

Tamara Falcó el próximo 8 de julio contraerá matrimonio con Íñigo Onieva. Ambos están reuniéndose con proveedores para que todo esté listo para entonces, siendo solo hace unos días cuando visitaron en Bilbao al reputado chef que se encargará de su menú en el Palacio del Rincón. Pues bien, no es su único avance, prueba de ello, que estén elaborando su lista de bodas con una empresa de decoración que no es apta para todos los bolsillos. Y es que, tal y como hemos podido ver en su página web, los artículos y mobiliario superan varios ceros. Con la intención de decorar el piso en el que ella y su futuro marido vivirán en el elitista barrio de Puerta de Hierro (Madrid), han creado un documento para que sus invitados no se quiebren la cabeza y sepan qué regalar a los novios.

Regalos de boda para Tamara Falcó e Íñigo

Tamara Falcó se ha enamorado de la tienda 'A-típica', la cual permite la posibilidad de hacer una lista de bodas para facilitar a los asistentes que acierten con el regalo. Si bien tiene una amplia variedad de artículos, la mayoría se basan en cosas para el hogar. Desde candelabros, cajas, maletines, muebles bar, lámparas o mantas, son solo un ejemplo de lo que Tamara e Íñigo Onieva pueden elegir para incluir en su nuevo hogar, pero ¿por qué precio? Tal y como ha podido comprobar SEMANA, hay diferentes precios y productos. Cajas decorativas por 500 euros, mantas de cashmere con las que abrigarse mientras ven una película en el sofá por 760 euros, un juego de dominó por 251 euros, un jarrón de 572 euros o una lámpara de techo que supera los 1.200 euros. A esto se suman otros posibles regalos como un candelabro que cuesta 677 euros, una fuente de servir por 653, una mesa de comedor por 2.111, una bandeja, cuyo precio son más de 800 euros, un joyero en el que guardar sus piezas más valiosas por 588 o un aparador para su salón o su entrada, que está a la venta por 5.500.

Aunque Tamara Falcó no ha detallado qué ha incluido en la lista de bodas, nadie duda de que ha mirado con detalle todas las opciones que encajan con su nueva casa. Además, tienen vajillas para seis comensales que supera los 5.500 euros o soporte para botellas, que cuesta 2.500, opciones que la tienda te propone para este tipo de casos. La aristócrata se ha puesto manos a la obra y ha hecho una selección que cuadre con sus deseos y con la casa a la que está a punto de mudarse a través de un catálogo de 4.500 productos que ayudarán a decorar las estancias de su inmueble. Eso sí, no quiere decir que Tamara e Íñigo se queden con todo lo que sus invitados elijan, ya que en esta empresa dan la posibilidad de que el 50 % del importe total vuelva a la cuente corriente de los novios si finalmente lo deciden. Esto supondría un importante montante si se tiene en cuenta que sus invitados tienen un alto nivel adquisitivo.

La lista definitiva de invitados todavía no se ha filtrado. Sí en cambio que los asistentes, por decisión de Íñigo, deben estar prometidos o casados si quieren acudir acompañados al enlace, una extraña condición que ha llamado la atención de la prensa antes de que se celebre este 'sí, quiero' que ha pendido de un hilo.