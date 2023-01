Tamara Falcó se ha convertido en la persona de la que más se habla después de Shakira. Este pasado jueves volvía a pisar el plató de ‘El Hormiguero’, donde por supuesto habló de cómo se había producido la reconciliación con Íñigo Onieva, paso a paso. Pero eso no es lo único que conocemos acerca de la hija de Isabel Preysler. Y es que como se ha podido ver después de analizar las fotos de la romántica escapada de la pareja al Polo Norte, esta vuelve a lucir el famoso anillo de compromiso que le regaló el empresario.

La marquesa de Griñón no ha dudado en colocarse de nuevo el anillo que le regaló el empresario antes de lo sucedido en el ‘Burning Man’ y que llevaban idea de modificar o incluso devolverlo. En una de las fotos se puede ver claramente que en el anular lleva de nuevo el polémico anillo. Esto indica que Íñigo finalmente no lo devolvió porque tenía intención de conquistar de nuevo a la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó ha lucido el anillo en el Polo Norte

No podemos olvidar las palabras de Tamara cuando confirmó su ruptura con Íñigo: «Dejé el anillo sobre la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso, vino una amiga a por mí y me fui a casa de mi madre», declaró rotunda la colaboradora de ‘El Hormiguero’ el pasado mes de octubre tras confirmarse que el empresario le había sido infiel. A pesar de que la intención principal del empresario fue acudir a la joyería para transformar la joya o incluso devolverla, lo cierto es que Íñigo Onieva se quedó con el anillo. Ahora ya ha vuelto a la mano derecha de Tamara Falcó, que no dudaba en presumir de él durante su viaje al Polo Norte.

Esto hace indicar que los planes de boda podrían seguir adelante. Eso sí, desconocemos si la fecha que en un primer momento dieron sería el día elegido para darse el ‘sí, quiero’. Antes de que saltara todo por los aires, Tamara e Íñigo iban a casarse el 17 de junio, algo que ahora podría parecer impensable, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de cosas que hay que preparar para llevar a cabo un enlace matrimonial.

Una escapada para desconectar del revuelo mediático

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están más que felices y para celebrar su reconciliación viajaron hasta el Polo Norte para disfrutar de una escapada de lo más romántica. Quisieron poner tierra de por medio para desconectar del revuelo mediático en el que están inmersos. La mediática pareja no quiso alojarse en un hotel cualquiera y elegieron la opción más exclusiva: un hotel con unas vistas increíbles que tiene un precio de 2.300 euros la noche. Sin duda una escapada que les ha venido genial y que esperan que no sea la última.