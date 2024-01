Susanna Griso se desmelena y habla abiertamente sobre el sexo y el amor

Susanna Griso (54 años) ha intercambiado los papeles y se ha convertido en entrevistada, un papel que no termina de convencerle porque no se siente cómoda: "No sabes lo que me cuesta ser la entrevistada, a mí no me gusta nada estar al otro lado del espejo. Lo paso fatal, pero no me lo he pensado mucho y porque te quiero", ha empezado diciendo en el el podcast 'Drama Queen' de Pilar Vidal.

La presentadora de 'Espejo Público' ha encontrado el amor de nuevo al lado de íñigo Afán de Ribera, con el que ha iniciado una etapa increíble: "Me apetece divertirme", ha declarado sobre el momento que atraviesa. Aunque es muy vergonzosa a la hora de habler de su vida personal, Susanna Griso da el paso de hablar de sexo: "He ligado poco. Yo tenía ganas de vivir. Siempre he sido de relaciones largas, incluso antes de casarme. Es como que yo el 'aquí te pillo, aquí te mato' no sé hacerlo. Necesito mucho cariño. Yo sé que soy así y que no podría desvincular el sexo del amor, entonces ya ni lo intento. Soy muy femenina. Yo sé que soy así y que no podía desvincular una cosa de la otra".

Susanna Griso da el paso de hablar abiertamente de su nueva etapa personal

Pero, ¿qué busca Susanna en un hombre? "Toda edad tiene una experiencia distinta. Ahora tengo mi vida ya hecha, con mis hijos ya encaminados, ahora quiero vivir y vivir cierta aventura. Quiero recuperar el tiempo perdido, salir, viajar, conocer gente distinta, eso me divierte. Y estar con una persona muy diferente a mí. Me resulta atractivo que la persona no me haya visto o que su mundo sea muy diferente al mío", ha continuado explicando sobre el amor

Y no duda en definir a su chico: "He encontrado a mi Indiana Jones. Es muy aventurero y es una persona que ha viajado durante muchísimos años por el mundo y por eso está muy desconectado de todo, de mi propio mundo. También tiene un interés relativo en lo que yo hago y eso me me gusta, me divierte porque al final todo lo que a mí me saque de lo que yo hago y donde yo no sea el centro, eso es maravilloso", reconoce la presentadora de televisión.

Disfruta de un momento de lo más romántico al lado de su nuevo novio

Susanna Griso no puede evitar hablar de su nuevo novio sin confesar que su divorcio fue una etapa complicada. Hay que recordar que la presentadora de televisión estuvo casada con Carles Torras durante 23 años: "No viví con rabia el divorcio, lo viví con dolor, porque es un proyecto que termina, pero me dije que lo que quedaba era el cariño que queda. Yo estuve 23 años casada. Yo lo conocí a él antes de emanciparme, pensaba que era una persona que siempre iba a estar ahí. Me propuse cuidarle y él también, la separación fue modélica", ha empezado diciendo acerca del momento complicado que atravesó durante su divorcio.

Y es que eran un gran equipo: "Éramos muy buen equipo, como pareja, hemos intentando ser buen equipo cuando nos hemos separado. Lo que más me preocupaba era el tema de mis hijos. Era un momento difícil, mi hija estaba en EE.UU., no sabía cómo decirlo. Mi hijo mayor estaba en casa. No sabía cómo decírselo a mi hija y me daba miedo que se enterara por los medios. Fue muy duro, muchos se enteraron por la prensa". Al final tuvieron que hablar con su hija Mireia: "Encontramos el momento. Mi hijo mayor me dijo que a partir de ahora iba a tener la mejor versión de cada uno de nosotros. Ahora nos disfrutan de una manera individual. Pero siempre duele, porque hemos hecho muchos viajes juntos, y eso se rompe a pesar de que nos llevamos muy bien".

La rutina de Susanna Griso entre semana

Susanna Griso sigue siendo la reina de las mañanas. Eso le obliga a madrugar mucho para estar informada de toda la actualidad política antes de dar comienzo a su programa. La presentadora no ha dudado en desvelarle cómo es su rutina a Pilar Vidal entre semana: "Me levanto a las 4.30/5 de la mañana. Empiezo a leer la prensa, me bebo un vaso de agua caliente, luego me tomo todas mis pastillas, mis vitaminas, me tomo un café. A las 6 tenemos una reunión de escaleta, donde vemos el guión. Ya luego me voy a la tele y ya entro en la rutina de maquillarme, peinarme, escucho la radio. Me siento en mi despacho y elaboro mis entradillas", explica. Una vez que acaba el programa, todavía tiene que trabajar un poco más: "Luego cuando acabamos, tenemos otra reunión de escaleta para el día siguiente, sobre todo los temas de política. Por la tarde me envían los temas de entretenimiento. Esta semana estoy intentando dormir la siesta. Durante las comidas es cuando aprovecho para reunirme con la gente. Luego por la tarde lo que hago es recoger a los niños, también aprovecho para hacer algo de deporte, leo. Ahora aprovecho para leer sobre la 7 de la tarde al lado de la chimenea. Eso lo aprovecho mucho".