Nuevamente han saltado chispas entre Anabel Pantoja y Rafa Mora. Eternos enemigos, no hay atisbo de que se den una tregua. Esta vez, han protagonizado un tenso encontronazo en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Todo cuando el colaborador ha arremetido duramente contra Omar Sánchez asegurando que no le merecía ningún respeto como concursante. «No me despierta ningún tipo de respeto ni admiración. Yo estuve en ‘Supervivientes’ hasta que me echó la audiencia, tú también, pero yo estuve siete semanas y me hubiera quedado hasta el final. Tú desde la segunda estabas pidiendo que te echaran como un llorón».

La respuesta de la sobrina de Isabel Pantoja no se ha hecho esperar. «Lo que hay que tener es un poquito de respeto y él es un concursante igual que todos. Eres un chulo. Levántate y respeta a todos los concursante por igual. Tú no haces ni una neurona porque haces el papel de Kiko Matamoros. Quieres ser él». Mientras que el valenciano recordaba que estaba allí para ofrecer su opinión como colaborador: «Tú no puedes opinar porque estuviste una semana. Entre los dos no hacéis un ‘Supervivientes'», le espetaba.

Anabel Pantoja no ha dudado en defender a capa y espada a su prometido. Lo hacía cuando minutos antes se había reencontrado con el plató tras su vuelta de Honduras como el último expulsado del reality. En ese momento, Rafa Mora también aprovechaba para decir que Anabel le contó más cosas de lo permitido sobre el exterior cuando tuvieron la oportunidad de reencontrarse en los Cayos Cochinos.

Por su parte, Omar Sánchez se ha defendido de las acusaciones de Rafa Mora asegurando que ha permanecido en el reality más extremo de Mediaset hasta que la audiencia así lo ha querido. Además, ha recordado que su concurso se ha prolongado más en el tiempo que el colaborador de ‘Sálvame’. «Tú desde la segunda esperabas que te sacaran como un llorón. Te han tachado de egoísta, de mentiroso, tramposo, de mal compañero, de chivato, de traidor…», le decía Rafa Mora.

El regreso de Omar

El canario ha vuelto a España tras vivir su primera y gran aventura televisiva en ‘Supervivientes’. Lo hacía con un evidente cambio de imagen, ha perdido nada menos que once kilos. No ha sido fácil para él sobrellevar esta experiencia, tal y como ha relatado. «La cabeza es muy difícil llevarla allí pasando mucha hambre. A veces piensas cosas que no debes. Eso es lo que más me traicionó. Quería luchar y seguir luchando, pero no pude».

Cuando se convirtió en el noveno expulsado, Omar le dedicó unas bonitas palabras a Lola, su clara vencedora. «Ya sabes que vas a tener todo mi apoyo fuera. Te voy a apoyar a tope porque sabes que eres mi finalista. Las casi dos semanas que he estado contigo han sido brutales. Tienes que seguir luchando aunque te pongas en ese corralito».