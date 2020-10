Anita Matamoros ha recibido un mensaje de Carla Barber en una de sus instantáneas en las redes sociales: ¿está más cerca la reconciliación con su padre después de unos meses de lo más complicados?

La familia Matamoros no deja de sorprendernos. Cuando pensábamos que la mala relación entre Anita Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, estaba más en stand by que nunca, la última interacción de la joven con Carla Barber a través de las redes sociales nos ha dado una pequeña esperanza de que pueda recuperarse. Esto podría ser indicativo de que Anita está más cerca de su padre después de vivir unos meses complicados, donde la distancia es más que obvia entre ambos.

Carla Barber lleva apenas unos meses saliendo con Diego Matamoros. La médico especializada en cirugía plástica ha entrado en la familia de su novio de la mejor manera, ya que en apenas unas semanas ya conocía a casi todos los miembros de la familia más mediática de España. Además, les abría las puertas de su centro de estética para que se hicieran todos algunos tratamientos, que por cierto, han sido muy sonados.

Pues bien, cuando pensábamos que solo mantenía una buena relación con Kiko, Laura Matamoros y Marta López, ha entrado en escena Anita Matamoros. Cuando Carla entró a formar parte de la familia Matamoros, Kiko y su hija pequeña no mantenían relación, pero lo cierto es que eso no ha impedido que se conozcan y se lleven bien. Y eso lo sabemos ahora gracias a Instagram.

Hace unos días, Anita Matamoros compartía una imagen junto a una amiga, la novia de su hermano Javier Tudela. Junto a la instantánea, un «ojos coloridos». Carla Barber, a la que la foto le ha parecido bonita, no dudaba en hacerle saber un detalle que le ha llamado la atención de la foto: «Ojazos», escribía la médico en los comentarios.

Esta es la foto que ha comentado Carla Barber a Anita Matamoros

Es la primera vez que vemos una interacción pública entre Carla Barber y Anita Matamoros, que decidía no contestarle ni tampoco darle like a su comentario. Lo que sí es cierto es que la médico sigue a la joven en redes sociales, pero Anita no la sigue. Parece que a la hija pequeña de Kiko Matamoros no le interesa mucho lo que sube la médico o en caso de que sí le interese, prefiere verlo metiéndose en su perfil, pero no seguirla.

Aunque no se siguen mutuamente, lo cierto es que el hecho de que Carla haya decidido dejarle un comentario en una de sus publicaciones puede ser indicativo de que Anita esté un poco más cerca de su padre, con el que Carla se lleva muy bien. De hecho fue ella la encargada de hacerle algunos retoques en su cara, cuyo resultado fue muy criticado en las redes sociales. También provocó que se crearan algunos memes que hacían una parodia de cómo se le había quedado el rostro.