Primeras imágenes de Soraya Arnelas tras perder el hijo que esperaba

Soraya Arnelas (41 años) ha reaparecido para compartir una significativa decisión. La artista se ha volcado en su trabajo para tratar de superar el golpe inesperado que acaba de sufrir. Y es que ella y su marido, Miguel Ángel Herrera, esperaban convertirse este año en familia numerosa, un deseo truncado que ella misma comunicó con el corazón roto. "Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas (...) Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma", escribió. Ahora la revista SEMANA publica sus primeras fotografías tras lo ocurrido.

Soraya Arnelas atraviesa un momento muy duro

Este miércoles Soraya y Miguel Ángel se convierten en portada, imágenes donde se puede ver que está especialmente pensativa. No es nada fácil hacer frente a un momento así y la cantante lo está sufriendo en su propia piel. Un reportaje exclusivo que está en el interior de nuestro último número y que evidencia cómo se encuentra la familia tras hacer frente a un varapalo de este calibre. Fue hace solo unos días cuando demostró de nuevo la empatía que le caracteriza y es que tuvo palabras hacia aquellos que estaban pasando por una situación similar. "No queremos dejar pasar por alto a todas las familias que han pasado como nosotros por estos momentos, queremos mandarle mensajes de ánimo y un abrazo infinito a todas ellas. La vida no para, hay mucho que celebrar y que vivir".

Soraya Arnelas tiene planes por delante y por esta razón ha tratado de recuperar la normalidad. Así lo demuestran las imágenes de SEMANA, número que, además, ya está disponible en los kioscos. Quiere seguir adelante, centrarse en sus pequeñas y su marido, sus verdaderas prioridades. Una actitud y un paso firme que siempre han estado en su vida, a pesar de las circunstancias. Vuelve a dejarlo claro con su hoja de ruta, ya que está previsto que el 28 de enero se suba a los escenarios. La cantante retoma su trabajo en el Teatro Real de Madrid en la gala de la XI edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', un proyecto con el que se confirma que su medicina es tanto su familia como la música.

La cacereña tenía muchísima ilusión. La propia Soraya se confesó con este medio durante el mes de diciembre: "Es un bebé muy deseado". Posó junto a su marido, una sincera entrevista en la que nadie pudo presagiar lo que ha acabado sucediendo. Tras un pequeño parón la cantante vuelve a sus quehaceres, tal y como te mostramos en la nueva publicación de SEMANA. Doce años después de que comenzara su relación y siete meses después de su boda, vuelven a demostrar que su historia de amor es muy férrea.

Además de estas fotografías de Soraya Arnelas, en la revista SEMANA te traemos otra exclusiva. Mar Flores ha dado un paso al frente, confirmando que está destrozada. La entrevista de su hijo, Carlo Costanzia, en televisión ha dejado fuera de juego a la modelo. "Se está equivocando", dice a este medio. ¡No te pierdas la revista SEMANA! Venimos de nuevo cargados de información, noticias y muchísimas curiosidades.