Sheila Casas, hermana de Mario Casas, ingresada en el hospital

Sheila Casas ha sido ingresada en el hospital. A raíz de unos análisis, los médicos pertinentes pudieron ver una serie de resultados con los que interpretaron que la salud de la hermana de Mario Casas no iba tal y como debería ir. Así lo contaba ella misma a través de sus redes sociales, en las que en todo momento ha intentado quitar hierro al asunto y mantener informados a sus seguidores de sus movimientos en este revés en su salud.

Las horas pasaban y la protagonista seguía sin recibir el alta médica, lo que hacía saltar aún más las alarmas si cabe sobre su estado de salud. Sin embargo, ella misma hacía uso del humor que la caracteriza para revelar que "realmente le han cogido cariño" los profesionales médicos, por lo que "no quieren que se vaya y no saben cómo hacerlo". Por su parte, todavía no ha querido revelar qué es realmente lo que le sucede, aunque ha admitido que están "descartando cosas graves" y que sigue esperando "los resultados de algunas pruebas", por los que su paso por el hospital podría alargarse por tiempo indefinido.

Pese a contar con más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Sheila Casas parece estar dispuesta a preservar su intimidad incluso en los momentos más complicados para ella. Es por ello que, pese a las muchas peticiones de sus fans por saber qué es lo que verdaderamente le sucede, Casas por ahora prefiere guardar silencio y centrarse plenamente en su recuperación.

La cara B del ingreso hospitalario de Sheila Casas

Si algo parece no estar llevando del todo bien Sheila en su estancia clínica es la dieta. Probablemente para mantener a rajatabla su salud, los médicos han ordenado que sus comidas se limiten a pollo cocido con pequeñas verduras. Algo que no parece estar gustando del todo a Casas, que anhela poder comer una hamburguesa con todos sus complementos y ha dejado constancia de ello a través de sus stories.

Como no podía ser de otra manera, en este complicado bache en su vida la influencer está teniendo el apoyo de sus seres queridos, entre los que están tanto familiares como amigos. Dado que su estado no es en absoluto crítico, Sheila está recibiendo las visitas de sus más allegados a la planta en la que permanece ingresada. Una serie de llegadas que han venido acompañadas de regalos como un peluche en el que podía leerse "te amo".