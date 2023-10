Shakira promete que habrá más ‘dardos’: “Soy una loba herida”

Vamos a tener Shakira para rato. Ese sería el gran titular que se desprende de su última entrevista. Desde que se 'divorció' de Gerard Piqué, hemos perdido la cuenta de la cantidad de dardos que le ha dedicado en sus temazos. A él y a su círculo más próximo, entre ellos, sus padres. Y, clara-mente, a su nueva pareja, la jovencísima Clara Chía. En su último gran éxito, 'El Jefe', acusa al padre de sus hijos de no haberle pagado la indemnización a la niñera después de echarla. Pero sus fans pueden estar tranquilos: esto solo acaba de empezar. Así lo ha confirmado la propia cantante, que advierte que está "muy inspirada" y "con ganas".

Shakira: "No soy una diplomática de Naciones Unidas"

"Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical. Pero ya vendrá el momento", ha declarado Shakira en una nueva entrevista a propósito de la Semana de la Música Latina de Billboard, celebrada en Miami. La barranquillera tiene claro que la música es su forma de sanar, su personal catarsis, y, todavía, tiene más balas en la recámara. "Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia. Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", añadía.

Pero ha sido al hablar de su polémica Session 53, con el producto Bizarrap, cuando ha sido más contundentes. Recordemos que este tema fue el primero en el que, de forma explícita, se manifestó abiertamente sobre su ruptura y cargó duramente contra Piqué y su novia. Ni su exsuegra se libro de una mención especial en la canción que batió todos los récords posibles. "Me decían 'Cambia la letra, eso no puede salir'. Y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida", ha confesado, dejando entrever que no piensa dejar el asunto de su ruptura a un lado. Pese a quien le pese.

Nuevos problemas con Hacienda

Las deudas con Hacienda vuelven a salpicar a Shakira. La Fiscalía de Delitos Económicos dio a conocer el pasado martes 26 de septiembre otro monto que, supuestamente, debe la intérprete del 'Waka waka' por su declaración de la renta de 2018. El total que le reclaman por el nuevo delito de fraude asciende a la friolera de 6.686.502 euros. Este nuevo varapalo se suma al que ya pesa sobre la colombiana (de la misma naturaleza) y por el que tendrá que responder en un juicio en menos de dos meses.

Según la nueva acusación, Shakira no habría declarado las ganancias de su gira El Dorado World Tour de 12,5 millones de dólares ni los rendimientos de sociedades por valor de 2,5 millones de euros. A esto se suman varias deducciones de gastos por duplicado por un importe superior a 3 millones de euros, de sus derechos musicales por el mismo valor y gastos personales no justificados que superarían 500.000 euros.