La situación actual entre Piqué y Shakira tras meses de polémicas y una canción incendiaria

Shakira y Piqué parecen haber enterrado el hacha de guerra. La expareja lleva más de un año lanzándose pullas, ya sea a través de sus intervenciones públicas como a través de la música. Imposible olvidar aquello de "tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "a ti te quedé grande" que tanto han dado que hablar y que desataron una guerra pública. Y es que desde que anunciaron su separación, y sobre todo el motivo, la cantante no se ha mordido la lengua a la hora de atacar a su ex y padre de sus hijos. Vamos, que no querían ni mirarse, es más, se comunicaban a través de sus abogados. Sin embargo, ahora todo ha cambiado.

Una "loba" como ella ya sí está 'pa´' tipos como él. En 'Y ahora Sonsoles' han asegurado que Shakira está "en un muy buen momento": "Está centrada en sus hijos y en sus padres, además su padre está en un buen momento de salud y eso es lo que le importa", aseguraba la colaboradora Lorena Vázquez. Ha querido dejar claro que "la relación entre Shakira y Piqué pasa por un buen momento".

Al parecer, han dejado de lado los abogados y las decisiones que tienen que ver con sus hijos ya las tratan ellos mismos por teléfono. "Ahora las cosas están más tranquilas", contaba la colaboradora, "se han dado cuenta de que hablando se entienden las personas. Ahora mismo son ellos quienes hablan directamente y deciden las vacaciones de sus hijos y el resto de cosas". De este modo habrían decidido, entonces, dónde iban a pasar sus hijos las navidades: el fin de año y el Día de Reyes lo pasarán junto a Piqué en Barcelona.

Shakira, un monumento en Colombia

La cantante lleva años siendo una inspiración en Latinoamérica y ahora su ciudad, Barranquilla, ha querido rendirle homenaje con una estatua de más de seis metros hecha en bronce de su figura con una bonita dedicatoria: "Un 2 de febrero de 1977 nace de Barranquilla para el mundo: Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad", reza la placa conmemorativa añadida en el espacio.

Ella ha reconocido estar enormemente agradecida por el gesto: "Estoy muy emocionada por este homenaje a la mujer Colombiana y a las Barranquilleras dentro y fuera de mi tierra. Esto es demasiado para mi corazoncito", reconoce la artista.