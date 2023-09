El dardo envenenado de Shakira a Piqué para defender a la exniñera de sus hijos

Había quien creía que Shakira había dejado fuera de sus letras al padre de sus hijos. Que Piqué ya no iba a estar presente en sus bombazos musicales, pero nada más lejos de la realidad. Tras analizar al detalle la nueva canción de la colombiana, 'El Jefe', descubrimos la defensa a ultranza que hace de Lili Melgar, la que fuera niñera de sus hijos en Barcelona y a quien su ex despidió sin indemnización. "Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice en su nuevo temazo, el cual en cuestión de horas se ha convertido en Trending topic en Twitter. Una mujer que ahora Shakira trae al presente y que resultó clave en su ruptura con el catalán, pues ella le advirtió de posibles infidelidades por parte de Piqué. Eso sí, no es la única persona relacionada con el empresario que aparece en su canción, ya que también carga contra el que fuera su suegro, Joan Piqué.

Shakira hace una canción dedicada a los trabajadores

Lili Melgar, que pasaba mucho tiempo en la mansión de Piqué y Shakira en la ciudad condal, se percató de ciertos detalles que le hicieron sospechar de que Piqué pudiera estar siéndole infiel a la madre de sus hijos. Una información que llegó a oídos de la artista y que enfadaron de manera mayúscula a Piqué, tanto es así que despidió a Lili sin compensarle con la indemnización que le pertenecía como trabajadora. Fue una vez se produjo su ruptura cuando Shakira volvió a contar con sus servicios y, por supuesto, le pagó el dinero que le correspondía.

En la actualidad Shakira sigue confiando plenamente en su empleada, de hecho, se mudó con ella a Miami, con quien parece llevarse de maravilla. La cantante quiso romper con todo lo que tenía en Barcelona, pero se llevó consigo a las personas en las que sí cree. Entre otras, Lili, una mujer que dejó su país para labrarse un futuro mejor y que ahora se convierte en protagonista con la letra de 'El Jefe'. En ella Shakira acompañada de 'Fuerza Regida' hacen una crítica social al sistema laboral, poniendo ejemplos como el que una trabajadora de su propia casa vivió en su piel. Esto deja ver ciertos detalles de la personalidad de Piqué, con los cuales quién sabe si estará de acuerdo. A continuación te mostramos la letra completa de la nueva canción de Shakira.

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p***, sí

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero f*** menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de p***(El muy hijo de p***)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p***

'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario